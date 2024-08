Záměrem tvůrců projektu bylo vytvoření bezpečnějšího průjezdu cyklistů a zároveň nechtěli zahltit prostor lesem značek. Podle koordinátora BESIP je tam ale nyní křížení jednotlivých druhů dopravy řešeno nešťastně a potřebovalo by úpravu.

Červené "cyklopásy" přes silnici

Díky úpravám, které na starém autobusovém nádraží probíhaly od května, vznikl u vjezdu od Šantovky prostorný chodník pro bezpečný pohyb pěších.

Na opačné straně, směrem k budově polikliniky a záchranné služby je teď nově upravená cyklostezka s vodorovným značením. Další novinkou jsou na několika místech výrazné červené asfaltové pruhy na vozovce.

Část řidičů, chodců i cyklistů po dokončených úpravách zřejmě ještě tápe a není si úplně jistá tím, kdo tam teď má přednost.

close info Zdroj: Deník/Magda Vránová zoom_in Nedávno dokončené úpravy cyklistických stezek v prostoru starého autobusového nádraží u olomoucké tržnice, konec července 2024

BESIP: Projekt by potřeboval revizi

„Červené asfaltové pásy bohužel ´nabádají´ cyklisty, aby projížděli plnou rychlostí od parku až k semaforům na třídě Svobody, aniž by se rozhlédli a zastavili před každým vjezdem na vozovku. Zoufalí řidiči jim průjezd umožňují, protože při pohledu na červený asfalt neví, co mají dělat. Do toho chodci, kteří procházejí od přechodu na třídě Svobody po červeně vyznačené cyklostezce a za pokřiku a zvonění cyklistů po ní pokračují až do parku. O kolizní situace tam bohužel není nouze, navíc je tam velký pohyb autobusů,“ popsal Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP.

Zároveň vysvětlil, jak se mají všichni účastníci provozu v nově upraveném prostoru autobusového nádraží chovat, aby nedocházelo ke kolizím a nebyla ohrožená bezpečnost chodců či cyklistů.

„Řidič tam má projíždět sníženou rychlostí, na červeném asfaltu má samozřejmě přednost a kolařům ji nedává. Cyklista musí podle vodorovného značení na cyklostezce před každým najetím na vozovku zpomalit a dát přednost řidiči. Někteří to bohužel nedělají a jedou plnou rychlostí až do parku. Je vidět, že tam lidé tápou a platí to také pro pěší účastníky provozu,“ poznamenal krajský koordinátor Besip.



Ve směru od Šantovky přibyl podél cyklostezky prostorný chodník, u budovy polikliniky a záchranné služby by lidé měli využívat ten stávající a nekřížit zbytečně cestu cyklistům.

„To tam ale téměř nikdo nedělá a než by lidé došli až na chodník, jdou po cyklostezce. Je to bohužel nešťastně řešené. Podle mého názoru je potřeba udělat důkladnou revizi celého projektu. Za mě je potřeba odstranit červené asfaltové pruhy, které jsou teď vyznačeny na vozovce. Pro řidiče i cyklisty jsou bohužel velmi matoucí,“ míní Miroslav Charouz.

Radnice: Jediné možné řešení

Současné řešení převedení cyklistů přes prostor bývalého autobusového nádraží je podle mluvčí města Jany Doleželové jediné, které umožňuje zákon. Nemůže tam být společná ani dělená stezka pro chodce a cyklisty.