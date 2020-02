Dávám se do řeči se stavbyvedoucím Michalem Macháčkem ze společnosti SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem.

„Jak vidíte, hladina přehrady je kvůli nám nízko, můžeme tak pracovat v místech, kde se cyklostezka bude nacházet na hraně břehu. Třeba zrovna tady budujeme vysoký násyp, abychom vyrovnali terén a mohli stezku správně napojit,“ ukazuje směrem na pracující stroje.

Násyp vysoký jako dům

Nacházíme se právě v lokalitě, které místní říkají Bahňák. „V místech, kde právě stojíme, musí jít násyp až do výšky čtyř a půl metru,“ vysvětluje mi stavbyvedoucí Macháček s tím, že jej samozřejmě kameny zpevní a podepřou.

Násyp by měl být hotový zhruba do konce února, kdy Povodí začne přehradu opět napouštět. Do té doby může těžká technika využívat i obslužnou cestu vodohospodářů, která se jinak běžně ukrývá pod hladinou.

„Pak budeme pokračovat klasickými odkopy na trase cyklostezky a navážením konstrukčních vrstev,“ sděluje mi stavbyvedoucí Macháček.

Gabionové stěny na zpevnění

Na třech místech, kde cyklostezka povede prakticky po samotném břehu, vybudují stavbaři podle jeho slov i opěrné gabionové stěny kvůli zpevnění a zachycení svahu.

„Cyklostezka má být přesně 1937 metrů dlouhá a v koruně tři metry široká. Po celé své délce bude mít i několik točen a výhyben, aby ji mohly využívat i stroje Povodí Moravy,“ vysvětluje Macháček s tím, že až do začátku července bude firma pracovat prakticky pouze v úseku od Valáška směrem k Plumlovu.

„Na část stezky, která povede od hotelu Plumlov k letnímu kinu se vrhneme až v létě, kdy budou v místě hotové přeložky inženýrských sítí,“ doplnil Macháček.

Dva zbrusu nové mosty

Budoucí uživatelé cyklostezky se podle něj mohou těšit i na dvě přemostění.

„Desetimetrová lávka vznikne kousek od pláže u Lázničků ve směru na Plumlov a překonávat bude odvodňovací kanál. Daleko větší stavba v podobě sedmdesát metrů dlouhého a zhruba tři a půl metru vysokého mostu se ale chystá při ústí Hloučely do přehrady. Nějak cyklisty přes řeku dostat musíme,“ uculuje se Macháček.

Most zde budou usazovat v létě a na pomoc stavbařům přijede i obří jeřáb.

„Může to být i pro lidi zajímavá podívaná,“ doplnil Macháček.

Vlastní stavba celé cyklostezky, která přijde zhruba na 23 milionů bez DPH, by podle jeho slov i podle podmínek ve smlouvě měla být hotová v listopadu.

Lidé zajímající se o stavbu cyklostezky na přehradě se v internetových diskusích často ptají, proč se místo budování nové cyklostezky raději neopraví zdevastovaná asfaltová cesta posetá krátery vedoucí na protějším břehu přehrady kolem Zlechova. Prostějovský deník na otázku vlastně odpověděl v jednom svém článku zhruba před rokem. Se soukromým majitelem cesty totiž není kloudná řeč. Článek najdete zde: www.prostejovsky.denik.cz/krater