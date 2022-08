Ve zlatém štítě pod červenou hlavou se čtyřmi stříbrnými kužely černý medvěd ve skoku s červenou zbrojí. Tak zní odborný heraldický slovní popis znaku městské části Nedvězí. Proč vypadá právě takto? Předseda komise městské části Nedvězí Luboš ČernohouzZdroj: Deník/Magda Vránová Navržený znak vychází z historického znaku olomouckého arcibiskupství, ze šesti stříbrných kuželů v červeném štítě, protože jeden takový kužel byl již vyobrazen na staré vesnické pečeti Nedvězí v polovině 18. století. Svým trojhranným tvarem také evokuje atribut Nejsvětější Trojice, které je zasvěcena místní kaplička. Černý medvěd představuje klasické heraldické takzvané mluvící znamení. To symbolizuje název Nedvězí, což je staročeské jméno s významem Medvědí. Právě takto se v minulosti Nedvězí jmenovalo, později jen bylo změněno počáteční písmeno. Znak používáme téměř pět let a v rámci olomouckých městských částí jsme v tomto směru jedni z mála, ne-li jediní. Vlastní znak a vlajku jsme chtěli i s ohledem na to, že až do roku 1974 jsme byli samostatná obec.

Co se vám za poslední léta podařilo vylepšit?

Před přibližně pěti lety jsme rekonstruovali a upravili veřejné prostranství před prodejnou smíšeného zboží. Vzniklo tam nové parkoviště pro zákazníky. Nájezd do Jilemnického ulice se přesunul dál od kapličky, což zlepšilo bezpečnost chodců a zároveň byl vybudován vůbec první přechod pro chodce v naší městské části. Byla také částečně opravena a staticky zpevněna kaplička. V loňském roce byl dokončen nový chodník ve směru z Prašné ulice k fotbalovému hřišti. Zvýšila se tím bezpečnost chodců, kteří se pohybují podél frekventované silnice třetí třídy. Upravili jsme také prostor za kulturním domem, nově jej teď pokrývá zámková dlažba a doplňuje dětské pískoviště a zázemí pro letní grilování a prodej občerstvení.

Každoročně u vás probíhá spousta kulturních akcí. Které patří mezi ty nejvíce navštěvované?

Sezona začíná tanečním odpolednem pro zdejší seniory. Před pár dny jsme u nás přivítali historický kočár a koncem dubna proběhne pálení čarodějnic. V září by se měly uskutečnit Nedvězské slavnosti, kam se každoročně sjíždějí lidé z okolí. Oblíbený je kulturní program, pro děti vždy zajistíme skákací hrad a hasičskou pěnu. Na podzim pořádáme také drakiádu, koncem října lampionový průvod a o měsíc později pochod historických vojsk IV. kolony hraběte Kolovrata. Nedvězí totiž bývalo místem, kde se řadila rakouská vojska a pak vyrážela směr Slavkov. V prosinci u nás probíhá rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská a živý betlém.

Jaké investice máte v plánu do budoucna?

Z prostředků, které máme na takzvanou estetizaci, bychom letos rádi pokračovali obnovou hřiště na plážový volejbal v místním sportovním areálu. V rámci estetizace jsme také upravili okolí zdejšího rybníka a památníku padlých občanů v první světové válce. Za prioritu pro příští volební období považujeme cyklostezku ve směru do Slavonína. Už se připravuje studie a je vytipováno několik možných variant, kudy by mohla vést. Z dlouhodobých záměrů bychom velmi rádi obnovili polní cesty, které jsou dnes bohužel z větší části rozorané. Plánujeme osázet je stromy a keři a vytvořit kolem Nedvězí zelený ´prstenec´, který by byl zajímavým krajinotvorným prvkem i přirozenou ochrannou bariérou před prachem z polí a frekventovaných silnic obklopujících naši městskou část. To už ale spíše bude úkol pro novou komisi městské části, podobně jako cyklostezka do Slavonína.

