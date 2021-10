Tragická dopravní nehoda obyvatele Topolan, Hněvotína, Ústína a dalších obcí velmi zasáhla. „Lidé se na nás teď obracejí s dotazy, kdy se začne budovat cyklostezka, znovu jsme toto téma projednávali na říjnovém zasedání komise městské části. Máme maximální zájem na tom, aby se stezka pro kolaře směrem do města postavila, bohužel se to táhne už přes deset let. Silnice je velmi frekventovaná, auta tam jezdí devadesátkou i víc, pěšky se tam nedá jít vůbec a na kole je to také o zdraví. Oslovíme proto znovu magistrát s dotazem, jak je celý projekt daleko,“ sdělila předsedkyně komise městské části Topolany Eva Vařeková.

Dosud se podařilo vybudovat bezpečný úsek pro kolaře jen obci Ústín, ten končí na hranici katastru s olomouckou městskou části Topolany.

„Už před jedenácti lety, kdy jsem nastoupila do funkce starostky, to byla moje priorita. Lidé o cyklostezku opakovaně žádali a i já sama jsem po stejné silnici denně jezdila na kole do zaměstnání. Oslovila jsem město s tím, že s nimi rádi budeme spolupracovat, aby se podařilo stezku vybudovat co nejdříve, ale město na to tehdy nebylo připraveno. Ústín ji chtěl za každou cenu postavit, aby lidé nemuseli riskovat zdraví a životy jízdou po frekventované silnici,“ vzpomněla starostka Jana Chalupová.

Petice ani nabídka pomoci s městem nepohnula

Obec tehdy měla hotový projekt, bylo však nutné jej aktualizovat. Dalším problémem byl výkup pozemků od soukromých vlastníků, někteří nebyli ochotní parcely obci prodat.

„To se samozřejmě běžně stává v celé republice. Je ale důležité to hned nevzdat a udělat pro věc maximum. Aby se vyjednávání s vlastníky pozemků urychlilo, najala si obec právníka. Opakovaně kontaktoval majitele dotčených parcel, vyjednával s nimi o podmínkách prodeje, až se podařilo najít se všemi shodu. Jako malá obec jsme se museli popasovat se spoustou problémů, ale přesto jsme cyklostezku do Topolan zdárně dokončili a cyklisté po ní jezdí už sedm let,“ popsala komplikované výkupy pozemků starostka.

Obyvatelé Ústína se na ni ale dál obracejí, aby znovu vyjednávala s městem o prodloužení cyklostezky z Topolan až do Neředína. Před pár lety kvůli tomu sepsali petici, podepsalo se pod ni přibližně 1 700 lidí a převzal ji tehdejší primátor Antonín Staněk.

„Ani pak se ale nic nepohnulo. Nabídli jsme městu, že s výkupem pozemků a obcházením vlastníků ´náš´ právník pomůže. Má s tím zkušenosti a je úspěšný, ale na spolupráci bohužel nedošlo a cyklostezka do Olomouce stále není hotová. Místní by přitom moc rádi jezdili do práce na kole, jenže po tak frekventované silnici je to o zdraví. Já jsem to před víc jak rokem také vzdala, už na kole do města nejezdím. Pro cyklistu je to příliš velké riziko,“ poznamenala Jana Chalupová.

Začátek stavby v Neředíně? 2023

Město Olomouc začalo připravovat projekt na asi tři a půl kilometru dlouhou cyklostezku z Topolan do Neředína už v roce 2012.

Podobně jako v Ústíně, také ve městě tento záměr doprovázejí problémy s výkupem pozemků od soukromých vlastníků.

Budoucí cyklostezka je proto rozdělena do dvou etap, konkrétněji se zatím rýsuje první z nich.

Ta zahrnuje trasu od krematoria po lávku přes rychlostní silnici D35 a je zařazena do seznamu projektů, které by se realizovaly s pomocí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Už se nám konečně podařilo vypořádat veškeré majetkoprávní záležitosti. Do konce letošního roku by na tuto část mělo být vydáno územní rozhodnutí. V příštím roce se bude pokračovat v dalších stupních dokumentace potřebné pro stavební povolení, které by mohlo být vydáno na konci roku 2022,“ předpokládá mluvčí města Radka Štědrá.

Stavba první etapy by tak mohla začít v roce 2023, kdy už by také mohla být podána žádost o dotaci ze SFDI.

„Samozřejmě za předpokladu, že se investice dostane do připravovaného rozpočtovaného období. Na druhou etapu cyklostezky ve směru od lávky do Topolan ještě nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy,“ informovala mluvčí magistrátu.