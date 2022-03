Na kole lze po stezce dojet z Olomouce až do Mladějovic. Výlet stojí za to

Kde na Olomoucku hledat nejkrásnější křížovou cestu? V této malebné vesnici taky roste lípa stará nejméně 600 let. Výlet do Mladějovic u Šternberka stojí za to. Nově je možné vyrazit bezpečně na kole, a to až z Olomouce. K propojení s Uničovem zbývá postavit 1,7 kilometru. Kompletně hotovo by mělo být příští rok.

Mladějovice, březen 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Jsme ve fázi, kdy před námi stojí poslední, III. etapa stezky pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov směrem na Rybníček, část Újezda,“ popisoval starosta Mladějovic Josef Pelikán, jak postupuje stavba. Šternberk staví novou cyklostezku, propojí trasu od Olomouce Přípravy dnes už hotových úseků nebyly vždy jednoduché. Směrem na Babice zdržovaly obec komplikace při získávání potřebných pozemků do vlastnictví obce. Úsek stezky vedoucí směrem na Uničov chtěla obec začít realizovat letos, ale poslední souhlas potřebný k tomu, aby mohla zažádat o stavební povolení, dostala až vloni v prosinci, protože kvůli chybějícím dvou metrům čtverečním musela obec vyvolat dědické řízení. Vše se vleklo. „Trvalo nám to skoro tři roky, než jsme tento pozemek dotáhli do konce,“ zmínil starosta. Křížová cesta lákala na Velký pátek zákazu navzdory. Kam na ni na Olomoucku Poslední úsek dlouhý 1,7 kilometru by měl stát kolem 15 milionů korun. Konečná suma bude záviset na výběrovém řízení. „Stavební povolení jsme nestihli do vypsání dotací, tedy do konce února 2022. Budeme muset počkat do příštího roku,“ uvedl Josef Pelikán. Stezka pro cyklisty a chodce Uničov – Šternberk pak bude kompletní. „Cyklisté a pěší jsou díky nové komunikaci v bezpečí. Provoz na silnici se zrychlil, aut přibývá. Před čtyřmi roky jsme měli smrťák. Řidiči se předjížděli a smetli našeho občana na kole. Taková tragédie se už díky stezce nesmí opakovat,“ poukázal starosta. Vedení obce věří, že stezka bude lákat do Mladějovic stále více výletníků na kole. „Dostanou se k nám pohodlně až z Olomouce. A v příštím roce také od Uničova,“ uzavřel starosta obce. Ve Chválkovické už staví novou cyklostezku

