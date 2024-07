Cyklostezku začaly obce Hněvotín a Lutín stavět loni v létě. Vede částečně po bývalé polní cestě a částečně po pozemcích, které obce musely vykoupit od soukromých vlastníků.

„Než jsme je získali do majetku obce, trvalo to několik let. Jsme proto moc rádi, že už je cyklostezka hotová. Silnice je pro cyklisty příliš velkým rizikem a nám šlo především o bezpečí místních i přespolních občanů. Pro obě obce je to historický okamžik,“ sdělil lutínský starosta Jakub Chrást.

Větší část z dvoukilometrové trasy s asfaltovým povrchem se nachází na katastru obce Hněvotín.

„Její součástí je také nový mostek přes řeku Blatu. Na projektu jsme pracovali asi tři roky,“ popsal již dříve Petr Niessner, starosta Hněvotína.

Nová cyklostezka přišla na 18 milionů korun.

„Podařilo se nám získat dotaci 16 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu. Dva a půl milionu korun nám poskytl Olomoucký kraj, obce díky tomuto příspěvku doplácejí řádově pouze statisíce korun. Na katastru Hněvotína, u křížku, se ještě počítá se skateparkem. V okolí stezky také budeme vysazovat novou zeleň,“ upřesnil Jakub Chrást.

Bezpečnou trasu spojující Hněvotín s Lutínem si pochvalují také místní.

„Je to výborná věc, po silnici se už na kole jezdit nedalo. V posledních letech tam přibyla spousta nákladních vozidel, už to bylo o zdraví. Tady se nemusíme bát ani o malé děti na odrážedlech nebo koloběžkách. Jsme rádi, že cyklostezku máme, hlavně v odpoledních hodinách ji využívá spousta lidí,“ popsala obyvatelka Lutína, která si tam s vnučkou užívala dopolední procházku.