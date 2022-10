„Úsek je dlouhý přibližně jeden a půl kilometru. Dvě třetiny cyklostezky buduje obec Lutín, zbývající třetina je na katastru Luběnic. Podařilo se nám vysoutěžit částku sedm milionů korun bez daně z přidané hodnoty a zároveň získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Původní odhad nákladů se přitom pohyboval okolo jedenácti milionů korun,“ sdělil starosta Lutína Jakub Chrást.

Stavební práce už jsou v plném proudu, hotovo má být do konce listopadu.

„Pak bude cyklostezka otevřena pro veřejnost. Jsme rádi, že se nám společně podařilo nalézt vhodné řešení a těší nás také dotace, kterou jsme na stavbu získali. Místní občané jezdí do Lutína do zaměstnání, k lékaři, na nákupy i do škol. Brzy už nebudou muset využívat frekventovanou silnici, ale pojedou po bezpečné a klidné stezce,“ vyzdvihl starosta Luběnic Jan Blaho.

Nová cyklostezka by podle něj měla vzniknout také na trase z Luběnic do Ratají, místní části Těšetic.

„Směrem na Rataje už máme vykoupené pozemky, v příštím roce bychom rádi podali žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Do budoucna ještě zvažujeme cyklotrasu podél potoka Zlatá stružka směrem do Drahanovic,“ popsal dlouhodobější záměry obce Jan Blaho.

Stezka do Hněvotína už má povolení

S výstavbou dalších bezpečných tras pro kolaře počítají také v Lutíně. Obec dokončila cyklostezku do místní části Třebčín i do sousedních Slatinic. Stavební povolení je již vydáno na stezku do Hněvotína. Projekčně se už řeší také další úsek, který povede od začátku obce Lutín po Olomoucké ulici až k místní poště.

„Ve stádiu záměru a přípravy studie je teď ještě ´propojka´ od pošty k cyklosportu Popelka a dál za zdravotní středisko a na budoucí nové náměstí. Tato cyklostezka by pak pokračovala až k takzvané magacíně směrem do Olšan u Prostějova,“ dodal starosta Jakub Chrást.

