Z Luběnic do Lutína musejí cyklisté jezdit po krajské frekventované komunikaci. Obě obce si už před několika lety naplánovaly výstavbu bezpečné cyklotrasy, která by vedla podél této silnice. Luběnicím se podařilo část pozemků v minulosti vykoupit, s majiteli některých parcel se ale na prodeji ani po opakovaných jednáních nedomluvila.

„Část vlastníků není ochotna obci vyhovět. Někteří zemědělci tam mají lány o desítkách tisíc metrů čtverečních, ale odmítají obci prodat pár metrů, které potřebujeme pro cyklostezku. Přitom je to na veřejně prospěšnou stavbu, která bude sloužit pro bezpečnou přepravu spoustě rodin z okolí a podaří se díky ní chránit zdraví a životy cyklistů, kteří zatím musejí riskovat jízdou po silnici. Nezbývá nám než trasu cyklostezky změnit a vést ji jinou částí našeho katastru,“ vysvětlil starosta Jan Blaho.

Nově cyklostezka povede po polní cestě směrem na Lutín. Výhodou této varianty je, že obec nebude muset vést jednání s dalšími majiteli okolních polností. Část polní cesty tam vlastní Luběnice, větší část patří obci Lutín.

„Nejsou tam už žádní další vlastníci a tak by výstavbě bezpečné cyklotrasy nemělo nic zásadního stát v cestě. Cyklostezka do Lutína je stavba, na kterou se u nás léta čeká, těší se na ni snad každý místní občan. Do Lutína lidé jezdí k lékaři, na nákupy i za prací a frekventovaná silnice je pro ně velkým rizikem,“ vysvětlil Jan Blaho s tím, že v letošním roce by mohla být hotová projektová dokumentace.

S realizací spolufinancovanou pomocí dotace se počítá nejdříve v příštím volebním období.