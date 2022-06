„Trasa vede od odpočívadla, překonává rušnou ulici Šlechtitelů, v místě poblíž křižovatky s ulicí Keplerovou, a dál po ní pokračuje ve směru na Nové Sady, kde prozatím končí vyústěním na polní cestu,“ popsal primátor Miroslav Žbánek.

Nový úsek je dlouhý 526 metrů, náklady dosáhly 3,4 milionu korun. „S úhradou nákladů pomohla městu dotace z IROP v rámci ITI, která je téměř dva a půl milionu a Olomouckého kraje ve výši 411 tisíc korun,“ vyčíslil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Svátky města Olomouce: nasvícená alej, zahradní slavnost i dětský festival

Dvě třetiny bezpečně

Holičtí si prodloužení stávající cyklostezky z tamního lesoparku chválí.

„Je to cyklostezka, která zvyšuje bezpečnost cyklistů o dalšího půl kilometru. Nemusejí jej překonávat po nebezpečné silnici, kde denně projede až deset tisíc aut. Cyklostezka, která vede z Holice až na konec nového úseku, má teď délku 1,3 kilometru. Cyklistovi sice potom zbývá dojet ještě asi sedm set metrů po nebezpečné silnici, to je pravda, ale dvě třetiny už projede bezpečně. My z Holice jsme opravdu rádi, že tato část je hotová,“ sdělila předsedkyně Spolku pro Holický les Ivana Kalodová s tím, že pro pěší zároveň vznikly nové procházkové okruhy.

„Díky novému úseku se teď prodlouží třeba krásná vycházková trasa kolem rybníků, přes třešňovou alej až do Holice,“ upřesnila Ivana Kalodová.

Cyklostezka z Nedvězí do Slavonína už se chystá, v plánuje je i zelený prstenec

Navážou další úseky

V budoucnu na dokončený úsek navážou další úseky cyklostezek, například plánované vnitřní ovály v areálu Holického lesa.

„Také pokračování stezky ve směru na Nové Sady právě podél zmíněné frekventované silnice. Tady bude cyklostezka podle hotového projektu samozřejmě navazovat. Pokračování stavby ovšem souvisí s poměrně komplikovanými výkupy pozemků na území, které zahrnuje čtvrtá etapa protipovodňových opatření a bude ji realizovat Povodí Moravy,“ vysvětlil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Ve Chválkovické už staví novou cyklostezku

Přejíždění Keplerovy

Zejména cyklisté, kteří pojedou od Nových Sadů, proto musejí být při přejíždění Keplerovy ulice na nový úsek opatrní.

„Je to místo, které budeme jako investor dále monitorovat a v případě nutnosti budeme s Policií ČR projednávat další možná dopravní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek.

Za pár měsíců začnou cyklisté ve městě využívat další cyklostezky.

Staví se například podél rušné výpadovky ve Chválkovicích nebo v ulicích Zikova a Rožňavská.

Ve městě mohou kolaři jezdit po více než 45 kilometrech cyklostezek a cyklopruhů, dalších 35 kilometrů už město připravuje.