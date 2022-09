Od parkoviště u in-line stezky poblíž pevnosti Fort II jsou až do zastavěné části Chválkovic stopy zaschlého bahna a v jednom úseku, kdy pravděpodobný viník zajížděl na pole mezi zahradami, pokrývají povrch ostré kameny.

„Kdo to uklidí? My? Ještě to bude na nás. Je to otřesné a hlavně nebezpečné. Někomu to na těch kamenech ujede a zraní se,“ zlobila se obyvatelka rodinného domu stojícího hned u nové komunikace pro kolaře a pěší. Jméno si nepřála zveřejnit. Viníka podle svých slov nezná.

Téměř kilometr dlouhá cyklostezka, která zatím končí na křižovatce s Luční ulicí, byla dokončena teprve před pár dny a ve středu dopoledne ji prezentovali zástupci města a firmy. Část komunikace je smíšená o šířce dva a půl metru, další úsek je rozdělený na chodník a cyklopruh, který podle investora ještě oddělí pás vysázené zeleně.

Stavba cyklotrasy přišla na 12,7 milionu korun. Více než 10 milionů se ale městu podaří uhradit díky dotaci.

Díky nové stezce už cyklisté v části ulice nemusejí jezdit po frekventované výpadovce ve směru na Opavu a Bruntál. Ulehčit automobilovým provozem přetížené Chválkovické má až výstavba východní tangenty. Ředitelství silnic a dálnic by ji chtělo začít stavět v roce 2026.

