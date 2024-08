Komise městské části (KMČ) z Radíkova se obrátila na olomoucký magistrát a Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) s návrhem několka variant, jak by šlo s bicykly v autobusech cestovat. Bezúspěšně. Cyklobusy v Olomouci už v minulosti jezdily. V roce 2009 byly dopravním podnikem zrušeny. Provoz byl vyhodnocen jako neefektivní.

V Radíkově začali diskutovat o možnosti obnovení provozu cyklobusu nebo instalaci vybavení, které by umožnilo transport jízdních kol, v souvislosti s tím, že řada místních by toho využila na cestě do práce. Přesněji z práce domů v odpoledních hodinách.

„Nápad vznikl u našich občanů. Jeli by do práce do Olomouce na kole a odpoledne by se na něm dopravili například až do Samotišek, odkud by díky možnosti přepravy kola autobusem MHD nemuseli nebezpečnou serpentinou na Svatý Kopeček nebo kolo tlačit proti kostelu,“ vysvětloval motivaci předseda KMČ Jan Bednář.



Myšlenku propaguje například Jan Ambrož, člen KMČ. „Spousta lidí odsud nedojíždí do práce na kole, protože zpáteční cesta je složitá,“ poukázal.

Cyklisté jedoucí do lesnatých čtvrtí na severovýchodě Olomouce musejí šlapat do kopce po frekventované silnici mezi Samotiškami a Svatým Kopečkem anebo zvolit cyklostezky Droždínem anebo podél aleje. Ty jsou hodně do kopce.

„Pro občany, kteří chtějí jezdit do práce na kole, by stačily dva odpolední spoje v pracovních dnech,“ uvedl Jan Ambrož.

V solarisech to jde. V Gdaňsku

Magistrátu a DPMO navrhl několik variant řešení. Zjednodušeně: držák vepředu autobusu nebo v zadní části či přepravu jízdního kola uvnitř vozu.

„Bylo nám bohužel sděleno, a to i Solarisem, tedy výrobcem, že to nejde. Přitom by to jistě přivítali i cykloturisté o víkendech,“ poukázal s tím, že před týdnem se na vlastní oči přesvědčil o opaku v sousedním Polsku. „Solarisy tam vozí kola uvnitř vozu. Úprava s popruhy by stála možná tisícovku,“ doplnil.

Řešení přepravy kol v autobusech MHD v polském Gdaňsku.

V současné době je přeprava kol ve vozech MHD zakázaná. Vymezená místa jsou uprostřed pro kočár nebo vozíček.