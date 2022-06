"Jde nám o to, abychom dostali k dětem informace o drogách dříve, než jim je dají dealeři nebo starší kamarádi. My dětem vysvětlujeme, jaký vliv mají drogy postupem času. Kam jejich užívání vede. V našem týmu máme lidi, kteří zkušenost s užíváním drog mají, ale i ty, kteří ne, ale znají jejich účinek. Důraz klademe i na zpětnou vazbu od samotných dětí, co jim naše přednášky daly," informoval Pavel Mudra, z pořádajícího občanského hnutí Řekni NE drogám – Řekni ANO životu.