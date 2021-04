"Jednalo se už o druhou lekci a hodláme pokračovat každých čtrnáct dní. Děláme to proto, že imunita se rovná příroda, zdravý vzduch a cvičení," komentoval Pavel Matoušek, provozovatel Bistra U Matesů s tím, že je vděčný za každého jednotlivce, který přišel cvičit nebo se jen díval a podporoval cvičence.

Důležitá je motivace a boj proti nesmyslným zákazům.

"Chci aby se lidi zase začali hýbat. Spousta se jich neumí namotivovat sama. Dalším aspektem je určitý protest proti nesmyslnému vládnímu nařízení, které zakazuje sportovat. Připadá mi to nesmyslné a cílené na oslabení imunity, než aby nás to před něčím ochránilo," říká předcvičující Alena Krajíčková, lektorka TRX a fitness trenér.

VIDEO: Cvičení u bistra Hloučela

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

O tom, že se sportování ve stínu stromů líbilo svědčily i spokojené výrazy účastníků.

"Užila jsem si to fantasticky, bylo to úžasné. Myslím, že je to v téhle době ten nejlepší nápad. Pohyb a sport mi moc chybí, cvičím ráda a venku je to pecka," sypala ze sebe zadýchaným hlasem Simona Drozdová.

Sportovat se v biokoridoru bude i nadále. K fitness přibude i zumba.

"Na cvičení jsme s lektorkou domluvení ve čtrnáctidenním intervalu. Dnes nás navíc oslovila jedna maminka, která provozuje zumbu. Každých čtrnáct dní bude od dvou odpoledne proticovidové cvičení TBV a od 15.30 hodin zumbička pro nejmenší," uzavírá rebelující restauratér z Prostějova.