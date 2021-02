Vedení hranické nemocnice Ctirada Musila odvolalo z funkce primáře, jako lékař ale dál zůstává.

Ctirad Musil, jenž je aktivní i v politice a loni na podzim se objevil na sedmém místě krajské kandidátky strany Moravané, se na YouTube kanálu „Kecy ze špitálu“ problematice covidu-19 poměrně obsáhle věnuje.

„Z pacientů, co leží na standardním oddělení, by minimálně polovina, ale spíše tři čtvrtiny, pokud by měli stejný zdravotní stav, ale nevěděli by, že mají koronavirus, tak by si doma uvařili čaj a leželi doma. A někteří by si ani ten čaj neuvařili. Takhle máme zablokované oddělení,“ shrnul na YouTube.

Rizikové je třeba zachytit včas

Lékař nepopírá, že své názory prezentuje na veřejnosti.

„Protože mám teď zákaz na YouTube, přešel jsem na jeden íránský portál, a tam si můžu vykládat, co chci,“ doplnil lékař, který své předchozí výroky nyní upřesňuje.

„Nepopíral jsem, že existuje covid, a že se dá na tuto nemoc zemřít. Chtěl jsem upozornit, že opatření, která jsou nyní nastavena, nevedou ke zlepšení situace. A důvodem je léčebný postup. Rizikoví pacienti se k nám dostanou až ve chvíli, kdy jsou ve velmi špatném stavu. Je potřeba zachytit je včas – a pokud by se prvotní léčba přenesla na praktické lékaře a domovy pro seniory, byly by rizikové skupiny více chráněny. Lidi nezabíjí samotný covid, ale komplikace s ním spojené,“ soudí.

Příčiny vážných následků jsou podle něj dvě - tromby a emboly.

„To znamená, že se ucpávají cévy a člověk nemá v plicích dostatečný oběh. Další pak to, že na covid nasedne bakteriální infekce a pacient dostane klasický zápal plic. To jsou přesně ty případy, které se ukazují jako odstrašující - obojí se léčí, ale úspěšnost by byla, kdyby se léčily okamžitě. My tu máme řadu opatření pro zdravé lidi, děti nechodí do školy, ale pro skutečně ohrožené a nemocné neplatí žádné opatření. Mají sedět doma a čekat, až jim bude tak špatně, že si budou muset zavolat rychlou,“ zmínil lékař.

Chytat viry je sci-fi

Své stanovisko prý napsal i do výzvy vládě.

„Chybí strategie, jak proti nemoci účinně bojovat – chytat viry je sci-fi. Panuje představa, že zastavíme pandemii tím, že zavřeme společnost. Dopady jsou ale mnohem vážnější než koronavirus. Pokud život jedněch vyměníme za život druhých, je vina jen na nás,“ shrnul svůj názor, za který se prý nestydí.

A proč se jako lékař rozhodl prezentovat své názory ve virtuálním prostředí?

„Nejprve jsem vykládal postřehy z vesnického prostředí, pak i z nemocnice. Když si vezmu, co se děje ve společnosti, a jak se ničí ekonomika, proč si hrát na nějakého nóbl pána? Jsem obyčejný občan, jsem Moravák a dědináč. Mluvím tak, aby tomu lidé rozuměli,“ řekl.

Že ho jeho výroky stály křeslo primáře, ho prý nemrzí.

„Na nějaké tituly si nepotrpím, mě to zase moc neurazí. Jsou lidi, kteří přišli o více - třeba o práci nebo o zdraví,“ poznamenal muž, který byl ve funkci primáře od ledna 2014.

Ředitel: Dal jsem mu na výběr

Ředitel hranické nemocnice Eduard Sohlich potvrdil, že Ctirada Musila odvolal z funkce.

„S panem kolegou jsem mluvil, protože se jeho vyjádření dotýkala i nemocnice. Dal jsem mu na výběr, jestli se chce věnovat politice, nebo být ve funkci primáře. Zvolil si to první,“ vysvětlil ředitel.

„Dohodli jsme se, že nebude spojovat své soukromé aktivity s nemocnicí. Kolega je kvalitní biochemik, a jako lékař zůstává. Za své soukromé názory nebyl perzekvován. Považuji jen za přešlap, že se jeho soukromé aktivity křížily s jeho pracovní náplní,“ dodal.