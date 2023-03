S odstupem tří let je těžké vžít se do pocitů, které tehdy obyvatelé Litovle zažívali. Desetitisícové město na Hané bylo kvůli zvýšenému počtu případů nakažených covidem-19 doslova odříznuté od okolního světa a lidé nesměli vycházet ze svých domovů. Stejně na tom byl i sousední Uničov.

Uzavírka vjezdu do Litovle kvůli karanténě, 16. března 2020 | Foto: Deník/Jiří Kopáč

„V lidech ale tehdy byla neskutečná pokora a dokázali se semknout,“ vzpomíná starosta Litovle Viktor Kohout.

Pro obyvatele Litovle znamenalo rozhodnutí neprodyšně uzavřít celé město, aby se nákaza nemohla šířit, šok. S odstupem tří let už je spíše úsměvné, že takto razantní opatření nastalo za situace, kdy bylo ve městě „pouze“ 13 nakažených.

V následujících vlnách se totiž celá republika promořila způsobem, jaký nikdo nečekal. Nakažených byly tisíce a v nemocnicích umírali lidé.

Rekord v počtu covid pozitivních padl v Olomouckém kraji v listopadu 2021, kdy bylo během jediného dne potvrzených 2 480 nových případů nákazy.

„Situace v Litovli byla v březnu roku 2020 taková, že jsme měli velký respekt a obavy. Už týden před vyhlášením karantény jsme uzavřeli mateřské školy a omezili pohyb na místech se zvýšenou koncentrací lidí - sportoviště nebo bazén. Majitele marketu jsme poprosili o zvýšenou dezinfekci pásů a košíků, pečivo se balilo do sáčků,“ vybavuje si starosta.

Pak nastal zásadní zlom. „V noci přišel telefonát z krizového štábu a ve tři ráno také SMS, kdy jsem se dozvěděl, co nás čeká. Do té doby nikdo netušil, že nastane takové radikální řešení, jinak bychom se na to připravili po stránce klíčových věcí,“ říká.

„Ve čtyři ráno už začaly drnčet telefony, protože se někteří lidé nemohli dostat do práce. První den jsem měl asi pět set telefonů, které jsem nestihl obsloužit. Pak vypukl také mediální poprask,“ líčí.

Nefungovala pohřební služba

Uzavřená Litovel spolu s Uničovem a Červenkou plnily titulní stránky novin.

„Byli jsme odříznutí od okolního světa. Lidé mohli tak maximálně na balkon nebo k doktorovi, jenže z nich fungovali jen dva, ti další byli v karanténě,“ popisuje.

S odstupem času už starosta nad tím, co tehdy ve městě prožívali, kroutí hlavou. Vznikaly totiž absurdní situace.

„Nikdo třeba nechtěl naše odpadky, protože byly z Litovle. Nefungovala pohřební služba, takže do té doby, než se zajistily respirátory, tady byl nebožtík, který zemřel například na infarkt, poměrně dlouho,“ vybavuje si Viktor Kohout.

Lidé tleskali na balkonech

Radnice se lidem v těžké době snažila spravit náladu.

„Jezdili jsme na sídliště a hulákali na místní, ať se drží. Pošťáci a popeláři zase dělali konvoje, které projížděly městem. Lidé si tleskali na balkonech. Domluvili jsme se s jedním klukem, který hrál na sídlišti na trubku,“ popisuje atmosféru starosta. On sám tehdy nemohl opustit město.

Masivní opatření nastala v Litovli v té nejmírnější jarní vlně covidu-19.

„Až s odstupem času si člověk uvědomí, že byla v lidech neskutečná pokora a vděk. To u starostování nikdy předtím a ani nikdy potom nebylo. Domluvili jsme se s charitou a dobrovolníky, kteří zajišťovali nákupy a základní potřeby na účet města s tím, že až to celé skončí, tak to lidé zaplatí. Otevřeli jsme tedy konto, dobrovolníci jim to vozili na kliku, pak se všechno sečetlo a oni to zaplatili,“ podotýká.

Společnost se zase rozdělila

Všichni se snažili vyjít si vstříc - a i nepřátelé spolu dokázali komunikovat. „Fandila nám celá republika,“ zmínil.

Nejhorší byly z jeho pohledu emoce, které obyvatelé Litovle zažívali.

„Když byl někdo nachlazený, tak měl pomalu pocit, že umře. Stačilo, když přijela k paneláku sanitka, a lidé byli schopni se z něj hned vystěhovat. Samozřejmě, že nás to poškodilo i z hlediska turistického ruchu, protože ještě v červnu do Litovle nikdo ani nepáchl,“ upozornil.

Zprávy z Litovle a Uničova se později dostaly na vedlejší kolej - to nejhorší postihlo Českou republiku až na podzim roku 2020, a pak v roce 2021.

„Později se lidi otřepali, začali se rozdělovat na očkované neočkované, pro Ukrajinu a proti ní, pro jednoho nebo druhého kandidáta na prezidenta. Nálada ve společnosti se změnila. Myslím si ale, že před těmi třemi lety si lidé alespoň na chvíli uvědomili, co je nejdůležitější na světě,“ uzavírá Viktor Kohout.