Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc se v pátek obrátilo na všechny, kteří si onemocněním prošli, zda by nepomohli a nedarovali krevní plazmu obsahující tyto protilátky.

„Věřím, že je pryč doba, kdy se lidé styděli za to, že byli pozitivní, protože už snad všichni pochopili, že toto nové onemocnění je tady a musíme s ním počítat. Pokud je nyní možnost posunout výzkum a léčbu tohoto onemocnění, měli bychom zareagovat,“ uvedl starosta Litovle Viktor Kohout.

Radnice v pátek odpoledne zveřejnila informace pro vyléčené pacienty na facebooku a webu města.

„V pondělí uděláme osvětu městským rozhlasem,“ sdělil starosta.

Nemoc s příznaky

Transfuzní oddělení FN Olomouc se obrátilo na všechny, kteří úspěšně překonali onemocnění Covid-19 s prosbou, zda by byli ochotni pomoci dalším pacientům, kteří se doposud s nebezpečným koronavirem potýkají.

„Po kontrolním testu, který stvrzuje vaše uzdravení, byste právě vy mohli prospět jiným nemocným a pravděpodobně i zachránit lidské životy,“ obrátilo se na vyléčené.

Zejména ty, kteří měli v průběhu nemoci příznaky, jako jsou teplota přes 37,5 stupně, bolesti hlavy, suchý kašel, dušnost, a jejichž tělo si vytvořilo protilátky proti Covid-19.

„Vaše plazma tyto protilátky nyní obsahuje, a pokud byste se rozhodli ji darovat, zásadním způsobem byste pomohli jejím příjemcům,“ napsalo transfuzní oddělení.

Ideální dva týdny po negativním testu

Odběr plazmy trvá zhruba 45 minut a probíhá pomocí speciálních separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu.

Zájemci, kteří se chtějí podílet na vyléčení dalších pacientů, by měli mít 18 až 60 let, více než 55 kilogramů a neměli by mít žádné další onemocnění. Hlásit se mohou telefonicky na čísle 588 442 341 nebo osobně v evidenci dárců krve na Transfuzním oddělení FN OL.

Plazmu je ideální darovat dva týdny poté, co je člověk vyhodnocen testováním jako negativní SARS-CoV-2.

Léčbu nákazy způsobené koronavirem SARS-CoV-2 krevní plazmou koordinuje na ministerstvu zdravotnictví Klinická skupina Covid-19 a o použití protilátek z plazmy se zajímají v několika tuzemských nemocnicích. Plazmu zkoušejí na koronavirovou nákazu v Itálii, USA i Španělsku.