Kromě divadel či kin se v následujících dvou týdnech veřejnost nepodívá ani do olomouckých muzeí. Například Muzeum umění (MUO) muselo zrušit většinu plánovaných akcí, část z nich přesune do virtuálního prostoru.

„V souvislosti s vládními opatřeními jsme zrušili také nedělní one man show Pavol Seriš: Pozemšťan. Stejně tak zahájení připravované výstavy O městě, krajině a umění, která měla začít 22. října, budeme muset přesunout,“ uvedl mluvčí muzea Tomáš Kasal s tím, že o novém termínu se návštěvníci včas dozví.

Majitelé vstupenek dostanou zpět peníze. O ty mohou žádat přímo v pokladně MUO buď do neděle 11. října, nebo pak až po rozvolnění vládních opatření. Mezi tím bude budova uzavřená, ale o vrácení peněz je možné poprosit rovněž prostřednictvím mailové adresy ludvova@muo.cz.

Sousední Vlastivědné muzeum (VMO) znovu otevře až ve středu 28. října. Veřejnost tak prozatím bude muset oželet výstavu replik českých korunovačních klenotů, která měla začít už 15. října. Zájemci o ni ale nepřijdou.

„Aktuálně počítáme s posunutím termínu o zhruba 14 dní. Jednáme i o možnosti případného posunutí nebo prodloužení výstavy, jako tomu bylo například u Největších záhad a tajemství světa,“ ujistil mluvčí VMO Antonín Valenta.

Online program Muzea umění Olomouc

12. října – Terezie Dubinová: Jak napravovat svět

14. října – Město bez Židů | Die Stadt ohne Juden

15. října – Jindřich Buxbaum: Sedmero požehnání

19. října – Stalags

20. října – Pizza in Auschwitz | Pizza v Osvětimi

20. října – Ein Apartment in Berlin | Byt v Berlíně

Moravské divadlo odvysílá besedu i ukázky ze zkoušek

Po omezení operních, operetních i muzikálových inscenací kvůli zákazu zpěvu musí Moravské divadlo Olomouc (MDO) uzavřít hlediště také pro milovníky činohry. Zrušena jsou tak veškerá představení, která se měla uskutečnit mezi 12. až 25. říjnem.

Od příštího týdne se členové všech tří uměleckých souborů budou se svými příznivci setkávat jen prostřednictvím webu a sociálních sítí.

„Naplánované jsou online ukázky ze zkoušek, vystoupení sólistů opery a operety a další videa. Už v pondělí 12. října se na facebookové stránce divadla uskuteční online beseda se zástupci Moravského divadla, Divadla na cucky a Divadla na Šantovce,“ prozradil mluvčí MDO David Kresta.

Zakoupené vstupenky na říjnová představení lze do konce tohoto měsíce vracet v pokladně divadla. V případe online nákupu se částka automaticky vrátí na účet zákazníka. Předplatitelské skupiny se dočkají náhradních termínů. Pozastaven je i předprodej vstupenek na listopadový a prosincový program, stávající rezervace jsou prodlouženy do 30. října.

Už na jaře Moravské divadlo přicházelo o dva miliony korun za každý měsíc, kdy se nesmělo hrát. Následující dva týdny bez diváků pro něj znamená další zhruba milionovou ztrátu.

Olomoucký magistrát od pondělí upravuje úřední hodiny

Kvůli nouzovému stavu a vládním opatřením se od pondělí 12. října mění úřední hodiny na olomouckém magistrátu.

Na všech pracovištích budou úřední hodiny v pondělí a středu od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Úterky a čtvrtky jsou od 8 do 15.30 hodin vyhrazeny pro objednané klienty. V pátek je magistrát pro veřejnost uzavřený. Na odbory agendy řidičů a motorových vozidel a oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů je možné se objednat jen prostřednictvím elektronického rezervačního systému. „Vyzývám klienty úřadu k upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné,“ apeloval tajemník magistrátu Jan Večeř.

V prostějovském kině budou dopíjet pivo

Od pondělka si třeba Prostějované mohou nechat zajít chuť filmové trháky v Kině Metro 70. V kině však bude o víkendu veselo, budou se likvidovat zásoby občerstvení.

"Tak jako ostatních kulturních institucí, i nás se zásadně dotýká opatření vydané vládou s platností od 12. 10. 2020. Po sérii restrikcí nakonec kino zavíráme úplně, doufejme, že opravdu jenom na čtrnáct dní. V tuto chvíli však nelze s jistotou říct nic," krčí bezradně rameny Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka kina Metro 70.

Organizační parta z Metra 70 však zbraně neskládá a dobrá nálada ji neopouští.

"Budeme mít velkou radost, když nás přijdete podpořit, navštívíte některé z posledních představení a pomůžete nám dopít bečku a sníst všechny ty báječné dorty. Jen to musíme stihnout vždy do 20 hodin a bez výjimky u toho sedět. U stolu po čtyřech. Nebo raději po dvou, daleko od sebe," vzkazuje divákům ředitelka Prágerová.

Nový režim na školách?

Syn navštěvuje nižší ročník víceletého gymnázia v Přerově a výuku nepřeruší, dcera teprve začíná čtyřletý cyklus na gymnáziu v Olomouci a od pondělí má vynucené prázdniny. Co je lepší? Maminka dvou studentů Sylva K. z Přerova sice zpřísnění opatření kvůli koronaviru chápe, ale podle jejího názoru by měla mít nařízení logiku a vyjít vstříc těm, kteří to nejvíce potřebují. Nováčkům na středních školách, kteří se rozkoukávají, nebo maturantům v posledním ročníku.

Nové vládní opatření, které má zabránit dalšímu šíření koronaviru, poslalo od pondělí na dva týdny domů studenty středních a vysokých škol. Výuka bude probíhat distančně. Na víceletých gymnáziích se normálně učí jen v nižších ročnících, žáci druhého stupně základních škol budou chodit „na směny“ - zatímco třída A jednoho ročníku půjde do školy, B čeká distanční výuka. Příští týden si to zase prohodí. První stupeň základních škol funguje bez omezení.

„Připadá mi, že takový systém postrádá logiku -opatření by mělo vyjít vstříc hlavně studentům v prvním ročníku nebo maturantům, kteří to teď mají nejsložitější. Také pro učitele to musí být velký nápor - jak mají zvládat zároveň distanční výuku v jedné a prezenční ve druhé třídě?,“ ptá se Sylva K., která je ráda, že alespoň syn, který chodí do sekundy na gymnáziu, do školy půjde. „Děti režim rozhodně potřebují,“ soudí.

Ředitelé škol ladili v pátek náročnou logistiku na následující týdny.

„Druhý stupeň jsme rozdělili po třídách - A a C máme šest tříd, B a F sedm. Vystřídají se ve škole vždy po týdnu, což je organizačně lepší varianta, než dělit třídy na půlky,“ myslí si ředitel Základní školy U Tenisu v Přerově Michal Pospíšil.

Přestože opatření chápe, bezprostřední kontakt učitele s žákem podle něj nic nenahradí.

„Je možné, že bude nutné časem přejít na on-line výuku, což není nejšťastnější řešení. Nikdy to nenahradí klasické vyučování a žáci mají už teď mezery ve vzdělání po jarní přestávce. Vznikne tak generační díra dětí, které to poznamená - zejména ty, kteří nemají dostatečné technické zázemí. Přece jen - ve školách mají všechny děti stejné podmínky,“ řekl.

Zavřela zoo i aquapark

Až do odvolání jsou od pátečního rána uzavřeny brány olomoucké zoologické zahrady. Zrušeny jsou také výukové programy pro školy.

„Vydaná nařízení samozřejmě plně ctíme. Návštěvníkům děkujeme za sezónu, která nás posílila do těchto oslabených dnů. Jsem si však vědom současného stavu, který příznivý není. Zcela jistě pro nás zůstávají tím nejzásadnějším zdraví a život všech obyvatel, bez ohledu na to, zda jsou našimi návštěvníky, či nikoliv. Všechno ostatní je druhořadé,“ sdělil ředitel svatokopecké zoo Radomír Habáň. Život v zoologické zahradě samozřejmě neustane, její pracovníci budou o novinkách informovat na webových stránkách a sociálních sítích.

Příznivci plavání přišli na následující dva týdny o možnost návštěvy plaveckého stadionu v Olomouci. Tam nyní funguje v omezeném režimu pouze recepce. Otevřeno má od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, návštěvníkům je umožněn průchod do provozovny holičství, pedikúry, masáží a do kanceláří sportovních oddílů.

Uzavřeno je také oblíbené Aquacentrum Delfínek i olomoucký Aquapark.

V budově Aquaparku dál funguje restaurace. Nyní má otevřeno v rámci poledního menu od pondělí do pátku od 11 do 14.30 hodin.

Provozovatelé plaveckého stadionu, Aquacentra Delfínek a Aquaparku doporučují sledovat webové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální informace o provozu.

Zavřené termály: milionové ztráty týdně, třicet lidí bez práce

Rozhodnutím vlády musel v pátek 10. října uzavřít i Termální park Velké Losiny. Jeho provozovatelé se obávají, že to nebude jen na dva týdny, jak nyní tvrdí vláda, ale na mnohem delší období.

„Pro nás to znamená, že v tomto období přicházíme o milionové tržby týdně, bez práce bude zhruba třicet lidí a další náklady v řádu statisíců bude stát odstavení všech technologií, vypouštění bazénů a sanace. Stejně tak znovuotevření znamená zhruba týdenní proces přípravy, napouštění bazénů a řadu dalších činností s tím spojených. Ztráty z tohoto rozhodnutí budou horentní, stejně jako v průběhu první vlny,“ uvedl generální ředitel lázeňské skupiny Royal Spa, do které patří i Termální lázně Velké Losiny, Martin Plachý.