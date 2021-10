Počty nově potvrzených nákaz se nyní dostaly na čísla z poloviny letošního května. V porovnání s loňským říjnem je i úterní záchyt třetinový.

Incidence v Olomouckém kraji poskočila na 77 z pondělních 64 případů za týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Nejvyšší jsou tyto ukazatele na Prostějovsku, přes 110, a Přerovsku, 104.

Následují Olomoucko s necelými 64, Šumpersko má 60 a nejklidnější je stále situace na Jesenicku, kde je nyní přes 13 osob s potvrzenou nákazou na 100 tisíc obyvatel za poslední týden.

Na 125 celokrajsky nově potvrzených nákaz v úterý připadlo 7 u osob ve věku 65+. Od počátku října v souvislosti s Covidem-19 zemřeli 4 lidé. Vloni za stejné období 23.

Nejvíce nakažených je mezi 12-15 lety

Jak v pátek informovala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje nejvíce nakažených přibylo ve věkové kategorii 12 až 15 let.

„Exponovaná je v Olomouckém kraji také kategorie dětí ve věku 6-11 let, dále pak mladí lidé ve věku do 29 let. U ohrožené kategorie osob nad 65 let je výskyt onemocnění v řádu jednotek nových případů,“ sdělila ke sledovanému sedmidennímu období mluvčí KHS Markéta Koutná.

Epidemiologové připomněli, že stále platí, že nejúčinnější ochranou proti onemocnění je dodržování základních hygienických pravidel.

„Zodpovědné chování vůči ostatním i vůči sobě samotnému je teď důležitější než kdy dřív. Je na místě stále dodržovat pravidla 3R – ruce, roušky, rozestupy. Každý, kdo se necítí dobře, by měl omezit své kontakty a nechat se preventivně vyšetřit na nejbližším odběrovém místě, a tím zabránit případnému šíření nemoci,“ zopakovala mluvčí KHS.