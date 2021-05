„Tempo očkování se zrychluje. Je to dáno jednak vysokými dodávkami vakcíny firem Pfizer a BioNTech a navýšením dodávek Moderny pro praktické lékaře, kterých bude chodit 3 900 až 4 200 dávek týdně. Tento týden ještě uvolňujeme z rezervy 700 dávek, takže praktickým lékařům nyní bude rozvezeno 4 900 Moderny,“ hodnotila krajská koordinátorka očkování a primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

V Olomouckém kraji stále nejsou naplno využity kapacity stávajících očkovacích míst ani kapacity praktických lékařů, kteří se zapojili do očkování proti Covidu-19.

První očkování do dvou týdnů

V očkovacích centrech většinou lidé dostanou první dávku vakcíny do týdne nejpozději do 14 dní.

„Zaregistrovala jsem se v úterý v 6:30 do fakutlky, netrvalo to ani pět minut, ve 13:30 mi přišel PIN2 a zarezervovat jsem si mohla termín už na úterý 18. května. Hodina mi nevyhovovala, objednala jsem se na středu. Druhou dávku dostanu 30. června,“ podělila se o zkušenost osmačtyřicetiletá Olomoučanka.

O týden později dostane první dávku devětačtyřicetiletá Olomoučanka, která nevolila největší očkovací místo v kraji.

„Ve středu v 9:00 jsem se zaregistrovala do AGE Centra Olomouc. PIN2 mi přišel druhý den dopoledne a první volný termín byl 25. května,“ popisovala.

U praktiků jde nyní očkování mimořádně rychle.

„Pokud by se pacient zaregistroval dnes, první dávku dostane příští čtvrtek. Umožňuje to mimořádná dodávka Moderny, kterou nám pustili z center,“ vysvětlila Věra Katzerová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé na Olomoucku.

Do čtvrtečního večera bylo v Olomouckém kraji podáno přesně 229 370 dávek, alespoň jednu dostalo 166 989 lidí.

Tlak na zkrácení intervalu

Kdo se chce nechat očkovat proti Covidu-19 nejen kvůli svému zdraví, ale těší se na „zelený covidový pas“, aby se mohl vydat k moři bez komplikací v podobě testování a karantény, má nejvyšší čas na první dávku.

Pokud nedojde ke zkrácení schématu očkování, dostane druhou injekci vakcín od společností Pfizer a BioNTech a Moderny za 42 dní.

Praktici i zdravotníci v očkovacích centrech se kvůli tomu setkávají s tlakem klientů na zkrácení intervalu.

„Kolegové se s tím potkávají, ale takto je to nastaveno a my si to nemůžeme libovolně měnit, strategii vytváří ministerstvo zdravotnictví, které opatření vydalo,“ poukázala Jarmila Kohoutová.

Praktici se kvůli prodloužení schématu z původních 21 dní nyní setkali i s tím, že lidé odmítli očkování před prázdninami.

„Spočítali si to. Druhá dávka už nyní vychází na prázdniny, což nechtěli. Pokud neplánují nějaké cesty, chtějí se nechat očkovat až na podzim,“ potvrdila Věra Katzerová.

Podle lékařů by dovolenkáři měli zvažovat destinace i vzhledem k výskytů mutací koronaviru a riziku vzplanutí další vlny epidemie po letních prázdninách.

Covid pas

V příštím týdnu by se měl v České republice testovat celoevropský „zelený pas“.

Česko je v první vlně zemí sedmadvacítky, kde budou tyto prozatím technické testy pasu probíhat. Národní aplikace by pak měla být spuštěna 15. června a od 1. července by měla fungovat na evropské úrovni.

„Zelený covid pas“ je v podstatě digitální certifikát s QR kódem, který zájemce získá v elektronické nebo papírové verzi. Prokazuje, že splnil podmínky pro vycestování do zahraničí: nechat se očkovat proti Covidu-19 schválenou vakcínou (Pfizer a BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson), prodělat Covid-19 maximálně před 3 měsíci či dříve nebo absolvovat negativní PCR test.

Už od této soboty si bude Česká republika uznávat potvrzení o očkování proti Covidu-19 se sousedními zeměmi - Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Německem.

Očkování proti covidu v Olomouckém kraji



Nemocnice * Počet dávek celkem* Počet dávek aplikovaných 13. května



Fakultní nemocnice Olomouc * 53 202 * 728

Nemocnice Jeseník *8 472 * 328

Nemocnice Hranice * 11 191 * 208

Nemocnice Prostějov * 24 196 * 598

Nemocnice Přerov * 21 320 * 599

Nemocnice Šternberk * 7 280 * 167

Nemocnice Šumperk * 27 871 * 863



Zdroj MZCR