„Průměr je v těchto dnech cca 250 odběrů,“ sdělil Deníku mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

„Doba se neprodlužuje. Otevíráme dle potřeby druhé odběrové místo,“ vysvětlil.

Personálně pracoviště situaci zvládá bez problémů.

„Pomáhají studenti Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc a VOŠ zdravotnické Olomouc. Pomalu se zaučuje i další kmenový personál FN Olomouc,“ informoval mluvčí.

Dnes 40 lidí, většina bez příznaků

Například v Nemocnici Hranice se ve čtvrtek na stěr čekalo pět až deset minut. Počet indikovaných odběrů zde výrazně vzrostl.

„V minulém týdnu bylo kolem šesti. Dnes přišlo 40 lidí,“ sdělila ve čtvrtek hlavní sestra Jana Pivovarčíková. „Nikdo dlouho nečekal. Objednávky zatím zavádět nebudeme,“ popisovala.

Až na dva případy neměl nikdo z příchozích žádné příznaky.

„Chodí kvůli tomu, že se setkali s někým, kdo byl pozitivní. Podle mě i zbytečně,“ uvedla Pivovarčíková.

Výsledek do dvou dnů

Nárůst vyšetření zatím zvládají také odběrová místa v nemocnicích v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku.

Kapacita dostačuje. V Přerově, Prostějově a Šternberku denně zvládnou na 30 pacientů. Do Prostějova a Jeseníku se lidé musejí na odběr předem objednat.

„Vše probíhá plynule. Pokud by došlo ke zhoršení situace, nemocnice zareagují a kapacity budou rozšířeny,“ uvedla mluvčí nemocnic Radka Miloševská.

Výsledek analýzy, kterou pro Středomoravskou nemocniční a Jeseník nyní provádějí laboratoře v Ostravě, mají lidé k dispozici nejpozději do dvou dnů. „Nejdéle,“ sdělila mluvčí.

Laboratoř v Prostějově nyní prochází rekonstrukcí. Jsou zde instalovány nejnovější technologie, které urychlí celý proces. Dojde k navýšení kapacity až na 250 vzorků denně. Práce skončí v říjnu.

Samoplátci: jen v Olomouci a s čekáním

Několik dní si nyní musejí počkat na otestování na covid samoplátci. Ty v Olomouckém kraji berou odběrová místa v olomoucké fakultní a vojenské nemocnici, a to po předchozím objednání.

Na odběrové místo na Klášterním Hradisku se ve čtvrtek bylo možné objednat na neděli ráno.

Rezervační formulář fakultky ukazoval nejbližší volný termín za týden.

Cena vyšetření, včetně administrativních poplatků, je 2006 korun.

Podle krajské hygieničky Růženy Haliřové by lidé, které indikoval k odběrům lékař či hygienik, měly mít výsledek nejpozději do 48 hodin, jak deklarují laboratoře. V olomouckém regionu je to podle ní většinou do 24 hodin.

„Dle odběrového místa. Aktuálně však nemáme signály, že by to někde trvalo příliš dlouho,“ uvedla Haliřová.

Seznam odběrových míst v Olomouckém kraji:

Fakultní nemocnice Olomouc

(pouze se žádankou od lékaře nebo KHS + samoplátci)

Vojenská nemocnice Olomouc

(pouze samoplátci)

CTCenter MaVE, Olomouc, Na Šibeníku 1

Nemocnice Přerov

(pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)

Nemocnice Šternberk

(pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)

Jesenická nemocnice

(pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)

Nemocnice Hranice

(pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)

Nemocnice Prostějov

(pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)

Nemocnice Šumperk

(pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)