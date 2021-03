Když při jedné z vycházek v době vánočních prázdnin roztřásla panem Tomášem zimnice, tušil, že nepůjde o reakci na chladné počasí. Ještě ten den ulehl do postele se zvýšenou teplotou. Přidaly se problémy s dýcháním.

„Hned jsem volal praktickému lékaři, který mě poslal na testy. Ty potvrdily pozitivitu infekce Covid-19,“ vypráví Tomáš.

K prvním příznakům se přibližně po pěti dnech probíhající nemoci přidala ztráta čichu a následně také chuti – další nejběžnější projevy koronavirové infekce. Největší starost však Tomášovi dělalo zhoršené dýchání.

„Nemohl jsem se pořádně nadechnout. Bylo to, jako by mi někdo pořád seděl na prsou. I když jsem měl nějakou zátěž nebo jen odpočíval, pořád to bylo stejné,“ popisuje svůj zdravotní stav.

Dušnost ho neopustila, ani když se po ukončení neschopenky vrátil zpět k práci dispečera logistické firmy, která mimo jiné zahrnuje i fyzickou manipulaci s nedoručenými zásilkami. Proto navštívil plicní ambulanci, kde zahájili terapii pomocí léků určených k inhalaci, které mu pomáhají zlepšit dýchání.

Jak pan Tomáš přiznává, zhoršený zdravotní stav ho zároveň donutil zamyslet se nad vlastní fyzickou kondicí.

„Dřív jsem hrával fotbal nebo tenis a chodil jsem často plavat. Poslední dobou jsem ale sport zanedbával. Když jsem se chtěl k tenisu vrátit, skončilo to natrženou achilovkou. Chybějící fyzická aktivita se bohužel odrazila na mojí hmotnosti. Postupně jsem se přesunul do kolonky – obézní. Objednal jsem se proto na fyzioterapii do Fakultní nemocnice Olomouc,“ dodává Tomáš.

Dvacet minut denně

Od fyzioterapie očekával, že mu pomůže zlepšit fyzickou kondici a zhubnout nadbytečná kila. Místo pocení na rotopedu mu však specialisté doporučili dechová cvičení.

„Vysvětlili mi, že kvůli dýchacím potížím, které mě provázely v průběhu infekce Covid-19 i po ní, musíme začít zvolna a postarat se především o plíce. Mám teď sadu šesti dechových cvičení, které si opakuji každý den. Zabere mi to asi dvacet minut,“ popisuje Tomáš.

Techniky, které se věnují tréninku správného dýchání, mají za úkol zvýšit sílu dýchacích svalů a odvrátit nebezpečí plicní fibrózy, která se u pacientů po prodělané infekci Covid-19 může později objevit.

„Po měsíci cvičení se mi konečně opět lépe dýchá. Ještě mě čeká jedna kontrola na plicním oddělení a pak už bychom se v rámci fyzioterapie měli pustit do cvičení s větší zátěží,“ uzavírá Tomáš.

Hýbat se, posílit plíce a na vzduch

Sérii cviků pro postcovidové pacienty vytvořila Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vydaná příručka zahrnuje nácvik správného dýchání, silový trénink a doporučení vytrvalostních aktivit. Pravidelné cvičení totiž může podle odborníků zabránit plicní fibróze a pozánětlivému ztuhnutí plic, které jsou vážnými komplikacemi u pacientů vyléčených z koronaviru.

„U řady pacientů sledujeme po prodělané infekci změny na plicích. Častěji se jedná o starší lidi, u nichž měla infekce horší průběh. Asi u čtyř procent nemocných, kteří u nás podstoupili podrobné vyšetření kvůli přetrvávajícím postcovidovým problémům, pozorujeme výrazné snížení plicních funkcí,“ vysvětluje primář Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc Milan Sova.

Návod na cviky pro pacienty po Covid-19

U většiny pacientů se podle něj daří postižené plíce dobře léčit. „Problém nastává ve chvíli, kdy se na plicích začnou vytvářet drobné jizvy a jemná plicní tkáň tuhne,“ popisuje primář Sova příčiny plicní fibrózy, která plíce poškozuje trvale.

Z tohoto důvodu doporučuje všem, kdo Covid-19 prodělali, začít se co nejdříve hýbat, posílit plíce správným dýcháním a vyrazit na čerstvý vzduch.

Těm, kteří prodělali Covid-19 s mírným průběhem nebo bez příznaků, doporučují olomoučtí odborníci začít s cvičením 14 dní po nemoci.

K dechovému cvičení je podle nich vhodné připojit i kondiční procházky a postupně také silový trénink. Ten radí lidem po koronaviru absolvovat minimálně třikrát týdně a každý den jej doplnit o 30minutovou svižnou procházku nebo jinou vytrvalostní aktivitou.

„Hodně lidí má špatný dechový vzor a nedýchají správně, což může v důsledku zhoršovat tělesný výkon, a to nejen u sportovců. Zároveň platí, že ke správnému dýchání nestačí posilovat pouze plíce, je třeba zaměřit se i na další části našeho těla,“ zdůrazňuje přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace z FN Olomouc Eliška Sovová.