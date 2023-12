Obávaný suchý zápal plic se v Olomouckém kraji nápadně nešíří, i když počty akutních respiračních infekcí včetně chřipky a covidu jdou v posledních týdnech nahoru. Situace v olomouckém okrese naznačuje, že Olomoucko je na prahu epidemie. Záležet však bude na dalším vývoji šíření respiračních nákaz.

„Ve 49. kalendářním týdnu byl v Olomouckém kraji zaznamenán oproti předchozímu týdnu vzestup nemocnosti akutních respiračních infekcí včetně chřipky, a to o 19,7 procenta,“ informovala v pátek mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Celková nemocnost činila 1 765 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší byla byla hlášena právě v okrese Olomouc (2 152). Epidemie obecně nastává při překročení 1600 až 1700 nemocných, ale podstatné jsou i další ukazatele.

Nejvyšší nemocnost byla podle epidemiologů v posledním týdnu zaznamenána ve věkové skupině dětí do pěti let. Naopak nejnižší u seniorů nad 65 let.

„V porovnání s předešlým týdnem jsme zaznamenali i vzestup relativní nemocnosti u onemocnění s klinickým obrazem chřipky o 11,3 procenta,“ sdělila Koutná.

Chřipka letos přišla o něco dříve než jiné roky. Hygienici ale k pátku neměli hlášený žádný závažný případ chřipky vyžadující intenzivní péči.

Výrazněji v Olomouckém kraji v posledním týdnu vyskočil covid.

„Evidujeme 983 nových případů onemocnění Covid-19, což je o 436 případů více než v předešlém týdnu (547). K dnešnímu dni nemáme hlášen žádný hromadný výskyt tohoto onemocnění,“ uvedla mluvčí KHS.

Suchý kašel? Žádný důvod k panice

V souvislosti s obávaným suchým zápalem plic vyvolaným bakterií Mycoplasma pneumoniae, který sužuje hlavně severní Čínu, není důvod k obavám. V Olomouckém kraji se infekce nijak nápadně nešíří.

„Neevidujeme žádný zvýšený výskyt případů způsobených tímto původcem. Není vůbec žádný důvod k nějaké panice,“ ubezpečila mluvčí.

V rámci celé České republiky, jak ve čtvrtek informovala Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu, se jedná o sporadické případy. Jak v nemocniční, tak v primární ambulantní péči.

V žádném z regionů Česku nedochází k jeho vyšším záchytům, a to ani v Jihomoravském kraji, kde je aktuálně nejvyšší nemocnost respiračními viry.

„Původce suchého zápalu plic v České republice identifikujeme velmi sporadicky,“ ubezpečila na brífinku. „Situace se nijak nevymyká předchozím létům,“ sdělila s tím, že zápal plic tohoto typu se obvykle šíří v tří až pětiletém intervalu. Způsobují ojedinělé epidemické vlny.

Obecně infekce vyvolaná touto bakterií podle odborníků nemívá těžký průběh, jde spíše o vzácné případy, desítky pacientů ročně.

Mycoplasmatických bakterií existuje mnoho druhů, právě Mycoplasma pneumoniae je z nich nejrozšířenější. Postihuje obvykle malé děti. Typickými příznaky jsou bolest krku, únava, dlouhotrvající kašel. V závažných případech může nakonec přerůst v zápal plic.