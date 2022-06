Jan Pečínka, skautský činovník, Velký Týnec

Jan PečínkaZdroj: Deník/Magda VránováU nás je zajímavé lokální téma - bydlím v místní části Velkého Týnce, Čechovicích a tam bychom si moc přáli opět vyčistit a zprovoznit požární nádrž. V minulosti sloužila jako koupaliště, ještě před asi patnácti lety jsme tam pořádali triatlon, pak už ji využívali spíše rybáři. Požární nádrž bychom chtěli znovu zprovoznit do podoby nádrže pro koupání občanů. Něco už se v tomto směru děje, hledá se také vhodný dotační titul. Snad by se to mohlo podařit, je to samozřejmě také otázka financí, ale bylo by to moc fajn, pokud by se nádrž podařilo v budoucnu obnovit a opět ji využívat na koupání a rekreaci.