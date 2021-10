„Z praxe víme, že lidé, kteří prožili hodně zlého, mívají horší zdraví. Už dávno jsme plánovali, že uděláme na toto téma výzkum na Slovensku a že ho zaměříme právě na vazbu mezi traumaty prožitými v dětství a zdravím člověka v dospělosti,“ uvedla členka týmu, psychiatrička Natália Kaščáková.

Jde o vůbec první výzkumy tohoto typu zaměřené na výskyt retrospektivně zjišťované traumatizace v dětství u reprezentativního vzorku obyvatel Česka i Slovenska. Výzkum stále pokračuje a v současnosti se vědci zaměřují na sběr dat od lidí, kteří trpí depresemi, úzkostnými poruchami nebo některou z forem závislosti.

Rozsáhlý výskyt forem týrání

Z průzkumu plyne, že výskyt jednotlivých forem týrání, zneužívání a zanedbávání v dětství je rozsáhlý: emocionální zanedbávání se potvrdilo u 48,1 procenta respondentů, fyzické zanedbávání u 35,8 procenta, emoční týrání u 15,8 procenta a fyzické týrání u 11 procent. Sexuální zneužívání pak uvádělo 9 procent respondentů.

Riziko, že zanedbávané a týrané děti ohrozí v dospělosti hypertenze, ischemická choroba srdce, cukrovka, kožní choroby, alergie, úzkosti a deprese, je podle odborníků u těchto lidí čtyřnásobně vyšší.

Studie navazující na výzkum chce veřejnost informovat o prokázaném vztahu mezi nešťastným dětstvím a zdravím v dospělosti.

„Nechtěli jsme výsledky výzkumu ‚jen‘ publikovat v zahraničních časopisech, ke kterým se běžný smrtelník nedostane. Chceme, aby se s nimi seznámili především budoucí lékaři. Aby věděli, že neléčí pouze konkrétní onemocnění, ale že k nim přichází člověk-pacient, který má svou minulost, a tu má zapsanou ve svém nervovém systému. Víme, že lékaři mají na vyšetření málo času, ale je nutné, aby kvalitní obvodní lékaři či specialisté vnímali svého pacienta v širším kontextu,“ řekla Kaščáková.

Souvislost mezi traumatizací v dětství a horším zdravím

Další analýzy, přednesené na odborných fórech, poukazují na souvislost mezi traumatizací v dětství a horším zdravím a výskytem psychopatologie v dospělosti.

„Naším cílem je diskutovat s odbornou i laickou veřejností tak, aby se společnost na tuto problematiku zaměřila. Je nutné, aby začaly vznikat preventivní a terapeutické programy," uvedla Kaščáková.

Vědci se dotazovali dospělých, ale do budoucnosti by se rádi zaměřili na zjišťování problematiky přímo u dětí na školách. „Aby se těm z nich, které zažívají násilí v rodinách, dostalo včasné pomoci,“ dodala Kaščáková.

Výsledky výzkumníků, které vedl psychiatr Jozef Hašto, v březnu zveřejnil časopis International Journal of Environmental Research and Public Health - článek s názvem Validation and Adaptation of the Slovak Version of the Childhood Trauma Questionnaire. Sběru dat se zúčastnilo tisíc dospělých obyvatel Slovenské republiky.