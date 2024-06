Žlutý Čmelák začne za pár dní provádět nízké nálety na kukuřičná pole na Olomoucku. Legendu mezi práškovacími letouny si objednali zemědělci, aby díky letecké aplikaci biologického přípravku s užitečnou vosičkou ochránili plodinu před zavíječem.

Práškovací letadlo Čmelák. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Vloni lidé kvůli přeletům žhavili policejní linku. O příletu „Štefana", s odkazem na slavnou scénu z filmu Vesničko má středisková, předem informovali zemědělci i obce.

„Ošetřovat začneme předběžně od 15. června, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Je to zhruba o 10 dní dříve než obvykle. Vše je letos uspíšené vzhledem k teplému jaru,“ popisoval Martin Bagar ze společnosti Biocont Laboratory, která se zabývá biologickou ochranou zemědělských plodin proti chorobám a škůdcům.

Čmelák se bude pohybovat přímo nad kukuřičným polem ve výšce 7 metrů nad porostem.

„Ze zákona musejí piloti dodržet podmínky, jak nastoupat, když se dostávají do blízkosti obytné zóny. Vypadá to, že se obrovské letadlo řítí na obec, ale nikdy se nestalo, že by Čmelák spadl do zástavby. Bezpečnost je vysoká,“ ujistil obyvatele obcí, v jejichž blízkosti se bude za pár dní provádět ošetření ze vzduchu.

Rozruch na Olomoucku: kvůli "Štefanovi" v letadle lidé volali policii

Zmodernizované "Zetko"

Podle firmy, která postřik provádí, se bude jednat o novější verzi jednomotorového dolnoplošníku Z-37, kterého znají fanoušci komedie Vesničko má středisková a nejslavnějšího československého práškovacího pilota Štefana, jehož bravurně zahrál nezapomenutelný Július Satinský.

„Konstrukčně je to v podstatě stále stejný Čmelák, který byl v minulosti velmi dobře navržen pro potřeby zemědělské práce. Současné ‚Zetko‘ má jiný motor, je kompletně renovované,“ poznamenal Martin Bagar.

Na samosběrech u Olomouce lidé spílali jahodářům. Vracíme se k normálu, vzkazují

Zájem pěstitelů o ošetření kukuřice biologickým přípravkem s drobnou chalcidkou podle něj roste. Náklady jsou srovnatelné s chemickým postřikem, navíc zemědělci si mohou sáhnout na státní dotaci.

„Plochy, které budeme letecky ošetřovat na Moravě, se meziročně zvětšily zhruba o 15 procent. Zájem každým rokem o něco narůstá,“ uvedl Bagar.

VIDEO: TrichoLet v akci

Zdroj: Youtube

Přípravek TrichoLet je neškodný pro jiné organismy a nevyžaduje ani opatření z hlediska použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Ošetření kukuřice proběhne ve dvou aplikacích. „Jedna při dobrém počasí potrvá dva dny,“ upřesnil zástupce firmy. Druhá bude následně provedena 7 až 10 dnů po prvním ošetření.

„Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická. Vyhneme se použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu,“ uzavřel Bagar.

Video o TrichoLetu - https://www.youtube.com/watch?v=Cql6jTXVeuo