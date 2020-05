„Pevně doufáme, že dětské tábory se letos uskuteční. Rodiče čekají, ptají se nás na situaci. My jim ale nemůžeme nic říct, dokud se vláda nevyjádří. Nejistota a nepředvídatelnost jsou pro nás v tuto chvíli to nejhorší,“ uvedla Drahomíra Kohoutová, spolumajitelka CK Bavi.

Tábory pro děti organizuje litovelská cestovka už 26 let a každoročně mají velkou odezvu. Nejvíce u dětí z druhého stupně základních škol, které do konce tohoto školního roku do lavic nepůjdou.

„Děti se už moc těší mezi vrstevníky, rodiče se těší, že si od dětí trochu odpočinou. Už bychom potřebovali konkrétní informace,“ povzdechla si.

Z 80 procent jsou letošní turnusy naplněny už od února. Uskutečnit jich chtějí celkem jedenáct na třech tradičních místech: Kosově, Protivanově a Herolticích.

Kohoutová neskrývá, že letní tábory pro děti z Litovle a okolí letos budou pro ekonomiku litovelské cestovky klíčové.

Koronavirová krize na firmu dopadla citelně a obává se, že problémy ještě nekončí. Lidé mohou být opatrnější a nebudou tolik cestovat. Musí proto propouštět.

„Bohužel. Už víme, že jednoho pracovníka budeme muset propustit. Několik krizí jsme už zažili, ať ekonomických, které se odrazily i na cestovním ruchu, nebo vlivem povodní. Voda přišla a zase odešla, ale současná situace, kdy nám vláda prakticky zakázala podnikání a během pár měsíců nás dokázala zlikvidovat, je naprosto extrémní,“ uvedla spolumajitelka cestovky.

Organizátoři pobytových táborů, kde se rekreuje i několik stovek dětí, podle Kohoutové nevidí problém v dodržení přísných hygienických podmínek.

„Dodržovat hygienické podmínky musíme naprosto standardně. Umíme děti rozdělit na menší skupinky, pokud by to epidemiologové vyžadovali, podmínky pro stravování upravíme,“ ujišťovala Kohoutová.

Epidemiolog: Nastavíme pravidla

Jestli budou letošní dětské tábory od začátku prázdnin, nebo až v srpnu, zatím není jasné.

Podle posledního vyjádření předsedy vlády Andreje Babiše by se mohly v závislosti na epidemiologické situaci konat od 1. července. Původně vláda uváděla jako datum začátku dětských prázdninových pobytů až srpen.

Podle vedoucího pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření epidemiologa Rastislava Maďara je snaha, aby byly tábory co nejdříve.

„Za stávající epidemiologické situace by mohly tábory být bez nějakého prodlení hned začátkem léta,“ sdělil v minulém týdnu novinářům Maďar.

Zhoršení epidemiologické situace by ale mohlo znamenat například nutnost rozdělit větší tábory na menší.

„Ale to zase může být organizačně komplikované. Takže my nastavíme základní pravidla, a pokud vzhledem k epidemiologické situaci bude možné splnit, tak budou. A pokud ne, tak ne,“ sdělil novinářům Maďar.