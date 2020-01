„Svatý Jan Sarkander zůstane pro všechny generace vynikajícím svědkem síly víry, pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědního tajemství a pro naše země také vzácným přímluvcem,“ poukázal pomocný biskup Antonín Basler.

Výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem si letos připomenou věřící olomoucké arcidiecéze hned tři: v polovině března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a v druhé půli května pak 25 let od svatořečení.

„Na květen zároveň připadá i sté výročí narození papeže sv. Jana Pavla II., který Sarkandra v Olomouci kanonizoval. Jubilejní rok jednoho z patronů arcidiecéze zahájí už na konci ledna benefiční koncert,“ informoval mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Zemřel po krutém mučení

Jan Sarkandr byl knězem olomoucké diecéze a zemřel v městské věznici v Olomouci na následky krutého mučení útrpným právem 17. března 1620. Věznice byla později přebudována v kapli svatých mučedníků a dnešní novobarokní podobu získala na počátku 20.století.

„Proto budou v tomto jubilejním roce 2020 vždy 17. den v měsíci od ledna do prosince bohoslužby přemístěny z kostela sv. Michala do kaple sv. Jana Sarkandra,“ sdělil Antonín Štefek, farář farnosti sv. Michala, pod kterou kaple spadá.

Jubilejní rok jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze zahájí slavnostní koncert konaný pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera v pondělí 27. ledna v Arcibiskupském paláci.

Rekonstrukce kaple? Čistil se i mramor

Hlavními místy oslav jubilea budou především dva sakrální prostory: katedrála sv. Václava, kam bylo v souvislosti se Sarkandrovou beatifikací roku 1860 přeneseno jeho tělo, a také jemu zasvěcená kaple v blízkosti svatomichalského kostela. Budova stojící přímo na místě bývalé městské věznice, kde byl Jan Sarkander 17. března 1620 umučen, loni v rámci příprav na jubileum prošla celkovou rekonstrukcí.

„Mimo jiné se čistil mramor a omítky, restaurováním prošel svatostánek a proběhlo také ladění varhan,“ popsal Antonín Štefek z farnosti sv. Michala, pod kterou kaple spadá.

Farnosti se už nyní hlásí pedagogové, kteří chtějí přivést na prohlídku školáky. „Také se plánuje, že návštěva kaple bude součástí každé z děkanátních poutí do katedrály,“ sdělil Antonín Štefek.

Jan Sarkandr se narodil roku 1576 v polském Skočově. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze a postupně prošel několik farností: Opavu, Charváty u Olomouce, Uničov, Zdounky, Boskovice a nakonec Holešov. „Je to doba třicetileté války a sporů mezi katolíky a protestanty. Svatý Jan po návratu z pouti k Panně Marii Čenstochovské upadl do podezření, že to byl on, kdo na Moravu pozval polská vojska pustošící především panství evangelických šlechticů, nebo že o tom alespoň věděl, neboť byl zpovědníkem moravského zemského hejtmana Lobkovice. Právě Holešov byl Janovou zásluhou před vydrancováním zachráněn. Ačkoli se mu podařilo včas uprchnout a skrývat se na tovačovském zámku, byl nakonec v lesích u Troubek zajat. Na následky trojího mučení tento věrný a nevinný kněz 17. března 1620 v Olomouci zemřel,“ shrnul životní osudy kněze a mučedníka Jana Sarkandra pomocný biskup Antonín Basler.