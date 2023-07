Ceny cibule, která patří mezi nejkonzumovanější zeleniny v Česku, atakují 40 korun. Na olomoucké tržnici, kde nabízejí zeleninu drobní pěstitelé, byl v minulém týdnu kilogram i za 50 korun. Podle odborníků dolů ceny cibule výrazně nepůjdou.

Cibule byla ve středu 19. července k mání na olomoucké tržnici za neuvěřitelných 50 korun kilogram. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Jedinečnou příležitostí, jak si udělat zásoby za hubičku, je samosběr. Ten v Blatci je u konce. V pondělí ráno byla v nabídce už jen červená cibule. Ve druhé polovině srpna však začne sklizeň v Těšeticích-Vojnicích.

„Pětačtyřicet korun. To je dost. Vezmu si kilo. Vystačí mi na dva týdny, když tak se stavím v sobotu. Mám to kousek,“ komentovala cenovku na přepravce s cibulí starší žena.

„V Lidlu mají v akci australskou za 35,“ prohodil muž, který stál v sobotu u stejného prodejce na olomoucké tržnici.

Taky upřednostnil čerstvou zeleninu od lokálních pěstitelů. „Chodím sem v sezonu každou sobotu. Dnes potřebuju ještě brambory a kopr,“ dodal přibližně sedmdesátník.

V olomouckých supermarketech se v minulém týdnu pohybovala cena cibule od 35 do 50 korun.

Ceny o moc neklesnou

Její průměrná spotřebitelská cena v Česku dosahovala v červnu podle Českého statistického úřadu 40,75 korun. V lednu to bylo v průměru 20,88 a například v březnu 30,18 korun za kilogram.

Podle agrárního analytika Petra Havla situace v největších pěstitelských zemích ani v Česku nenahrává tomu, že by měla cena cibule výrazně klesat. Hlavní sezona v Česku ale teprve přijde.

„Ceny letos na jaře byly odrazem loňského roku, kdy důležité pěstitelské země pro cibuli, což je sever Afriky a jih Evropy, zasáhlo velmi suché a horké počasí a loňská sklizeň v těchto pěstitelských zemích byla taková, že se snížila nabídka cibule, bylo jí méně, což hnalo cenu nahoru,“ vysvětloval analytik.

„Letošní rok není o moc lepší - taky nebude velká nabídka v hlavních pěstitelských zemích - a naši zelináři avizovali snížení ploch. Nová sklizeň v Česku už začíná, byť hlavní sezona cibule ještě přijde, zatím to ale nevypadá, že ceny o moc klesnou. Trochu ano, ale výrazně ne,“ dodal odborník.

Zdravý produkt za zlomek ceny

Cestou, jak si vytvořit zásoby kvalitní zeleniny za dobrou cenu, může být podle Havla samosběr.

„Tyto příležitosti jsou a bude jich přibývat. Část spotřebitelů má hluboko do kapsy a je to výhodný způsob, jak získat zdravý produkt,“ uvedl.

Samosběr hned čtyř druhů cibule začal v pátek v Blatci, kde ji pěstitel nabídl za 10 korun. Zájem byl obrovský. Ze šesti hektarů rychle mizela.

„Sbírá se už pouze červená. Dnes budeme končit,“ uvedl v pondělí dopoledne soukromý zemědělec Leon Vlček.

Výnosy byly podle Vlčka podle očekávání o něco nižší proti loňsku.

Chystá se i samosběr ve Vojnicicích

Podobně to letos vidí v případě cibule i Ladislav Kašpar z Těšetic-Vojnic, který zahájí samosběr cibule a dalších druhů zeleniny ke konci srpna - nejdříve 20. srpna.

„Letos se lidem nedařila cibule, co jsem slyšel a viděl u lidí na zahrádkách. I já očekávám nižší výnos proti loňskému roku, ale nabídka bude v srpnu dobrá, cibule bude dostatek,“ zval zájemce do Vojnic. „Cena? Do 10 korun,“ dodal.

Podle červnových údajů Českého statistického úřadu meziročně zdražila celkově zelenina o 28 procent. Ceny brambor byly vyšší o 37 procent.