Oficiální objížďka pro směr z Olomouce na Šternberk je naplánovaná přes Bystrovany, Droždín, Samotišky a Tovéř. V opačném směru do centra Olomouce bude možné projíždět vždy po polovině opravované silnice.

Pracovat se bude po etapách: v první do začátku října dostane nový asfalt průjezd Chválkovicemi, naváže pak úsek okolo fortu a ve třetí etapě pak do konce listopadu opraví průjezd Týnečkem.

close info Zdroj: MmOl zoom_in Etapy opravy výpadovky z Olomouce na Šternberk 9.9. - 1.12.

Nejhorší bude první měsíc

Největší zátěží pro motoristy i místní bude první etapa naplánovaná do 6. října. Zahrnuje zhruba měsíc frézování a asfaltování nejdelšího úseku celé opravy od nákupního centra Bělidla až po křižovatku u parkoviště u in-line stezky. V oblasti je spousta obytných domů a firem.

Silničáři začnou v pondělí 9. září s frézováním pravé strany silnice (ve směru jízdy od centra) a postupovat budou od výjezdu z Chválkovic směrem do města. Následovat bude pokládka nového asfaltu a po čtrnácti dnech se pustí do opačné poloviny cesty.

Během první etapy zůstanou průjezdné křižovatky na trase, mimo vymezené dny, kdy se na nich bude pracovat (většinou o víkendech). Během pracovního týdne má tak být možné například odbočit u Lidlu z ulice Roháče z Dubé doleva pro cestu do centra.

Pro lokální dopravní obsluhu bude také zobousměrněna souběžná ulice Na Zákopě, kudy budou projíždět i autobusy MHD.

Podle firmy Strabag, která opravu výpadovky provádí, bude v opravdu nutných případech místním zajištěn přístup k domům i přes frézovanou část vozovky.

„Jakmile se tam ale začne asfaltovat, tak to již nebude možné,“ přiblížil Deníku stavbyvedoucí společnosti Strabag.

Během prvních dvou týdnů oprav půjde ve směru od Šternberka odbočit jen doprava do ulice U podjezdu, křižovatka ve směru do Hodolan bude uzavřena, od 23. září by pak už mělo být možné projet i rovně kolem nákupního centra Bělidla.

MHD pojede "bokem"

close info Zdroj: Deník/Michal Kovář zoom_in Výpadovku z Olomouce na Šternberk přes Chválkovickou ulici čeká oprava a jednosměrná uzavírka, dotkne se i MHD

Autobusy č. 11 a 31. budou jezdit upravenou trasou podle postupu prací. První týden uzavírky pojedou ve směru od Selského náměstí k hlavnímu nádraží po své trase bez omezení, v opačném směru pak oklikou přes Edisonovu, podél kolejí areálem Českých drah a ulicí Na Zákopě na Selské náměstí.

Podrobné informace ke změnám v MHD na webu DPMO

Jinak budou během prací jezdit také příměstské autobusy IDSOK. Přehled všech změn s mapkami najdete na webu IDSOK

Velký nápor pro všechny

Druhá etapa oprav výpadovky mezi parkovištěm u in-line stezky a autobusovou točnou v Týnečku je naplánovana od 7. října do 3. listopadu. Poslední úsek, průjezd Týnečkem, se pak začne opravovat 28. října a hotový má být do 1. prosince.

„Uvědomuje si, že to bude velice náročné pro dopravu, místní obyvatele a firmy, zvláště první čtyři týdny budou opravdu velký nápor pro všechny. Budeme dělat vše pro to, aby dopady prací pro lidi v okolí byly co nejmenší a vše se stihlo v plánovaných termínech,“ ujistil stavbyvedoucí firmy Strabag.

Naštvaní místní: Nebyly informace!

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem akce, položení nového asfaltu až do Týnečka doporučila nezávislá diagnostika.

„Odborné hodnocení stavu ulic Pavlovická, Chválkovická a Šternberská potvrdilo přítomnost nežádoucích trhlin, vyjetých kolejí a hloubkové koroze, proto byla navržena jejich letošní oprava,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

„Další odklad by jen zvýšil náklady na opravu, která by se stejně musela udělat,“ uvedl s tím, že po předání staveniště ŘSD již neřeší dílčí procesy opravy a podobu s nimi spojených omezení a uzavírek.

Místní obyvatelé si stěžovali, že informace, jak konkrétně je zasáhnou uzavírky a objížďky, neměli dříve. Poukazovali na to, že dlouho nevěděli, zda a kdy budou mít přístup ke svým domovům a kudy se k nim dostanou.

„Informovanost byla špatná, lidé byli velmi nespokojení. Po oznámení chystané uzavírky nás zasypali dotazy, ale my jsme bohužel také nevěděli nic bližšího. Až teprve tento týden jsme se dostali k přesnějším informacím od města a hlavně pak po schůzce se zástupcem zhotovitele,“ popsal předseda KMČ Chválkovice Jiří Kamený.

Mluvčí olomoucké radnice Doleželová připomněla, že oprava silničního průtahu ve Chválkovicích není investicí města, ale ŘSD.

„Z naší pozice se snažíme dopad prací koordinovat tak, aby zasáhly co nejsnesitelněji provoz pro místní a MHD, případně aby s nimi byly zkoordinované investice města v této oblasti,“ uvedla mluvčí města.

Sladit vše při této náročné akci byl podle ní dlouhý a složitý proces, finální plánky postupu prací a uzavírek se magistrátu podařilo z dostupných dat vytvořit až začátkem tohoto týdne.

„Snažíme se dát lidem co nejdetailnější informace, jak se nám je podaří získat, ale jsme v tomto závislí na informacích od investora a zhotovitele,“ sdělila mluvčí magistrátu Doleželová.

Křižovatku "přeskočí" kvůli novému přechodu

Město podle ní využije současné uzavírky ve Chválkovicích k některým svým investicím, opraví například zastávku MHD Chválkovice-Epava ve směru do centra a pravděpodobně také povrch silnice v Železniční ulici v úseku mezi Chválkovickou a ulicí Na Zákopě.

Práce na opravě průtahu se město snaží sladit také s akcemi, které má teprve v plánu, jako je přestavba autobusové zastávky Chválkovice-Epava ve směru na Šternberk, jejíž součástí bude také cyklostezka a přechod pro chodce.

„Stavební firma proto teď v rámci uzavírky ŘSD provede také přípravné práce zejména na obrubnících, tak aby se v rámci naší stavby už potom nemuselo sahat do opravených částí,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Miloslav Tichý.

Další akcí, na kterou se město ve Chválkovicích chystá příští rok, je stavba nového přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty u parkoviště u in-line stezky. Stavbaři tak nyní při opravě výpadovky na Šternberk „přeskočí“ křižovatku s Kubatovou ulicí.

„Tuto investiční akci máme zařazenou ve střednědobém plánu na příští rok. S ŘSD a stavební firmou jsme se dohodli, že právě toto místo teď vynechají a město jej v příštím roce dokončí v rámci stavby přechodu. Nedávalo by smysl, abychom kvůli naší stavbě rozkopali nově opravený úsek,“ objasnil náměstek Tichý.