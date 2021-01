„Musela by to být velká náhoda. Chřestýš je méně odolný než naše zmije a při současných teplotách je strnulý a apatický,“ reaguje na novoroční událost Ivan Zwach, známý herpetolog z Hané, podle kterého by lidé neměli doma chovat jedovaté hady.

Mohl to být chřestýš?

Teoreticky ano.

Někdo se ho zbavil a při současné teplotě byl venku, kde pokousal malé dítě?

Nevíme skoro nic o tom, jak se to stalo a kde se to stalo. Je nepravděpodobné, že by se chřestýš nyní pohyboval venku. I když pořádně nemrzne, současné teploty mu nevyhovují. Je při nich strnulý, apatický. Musela to být velká náhoda.

Chovatel ho zapomněl nakrmit, a tak se had vydal ven najít kořist…

Je chladno. Chřestýši jsou méně odolní než naše zmije. Naše zmije dokáže hibernovat i ve 30 pod nulou.

Chřestýš?

Ten by byl dvacet stupňů po smrti…

Jak zimuje?

Nesnáší nízké teploty. Skrývá se do takzvané nezámrzné hloubky, kde hibernuje. Naše zmije umí hibernovat i v zámrzné hloubce.

Chřestýš je se zmijí příbuzný, je mnohem více jedovatý? Jaká je toxicita v porovnání se zmijí obecnou?

Je to druh od druhu trochu odlišné co do složení i množství. Naše zmije obecná má velmi silný jed, ale velice jím šetří. Dává ho malé množství. Oproti tomu zmije růžkatá dává jedu více a její uštknutí je o to nebezpečnější. Tak je to i u chřestýšů.

Proč by had na dítě zaútočil?

Hadi nejsou přirozeně agresivní. Chřestýši nejprve varují známým chřestěním. Jak se to celé stalo, to se asi nedozvíme, ale dítě na něj jedině muselo šlápnout. Mají jemné kosti, které jsou sice pružné, ale jen do jisté míry. Zaútočil na botu, která mu při šlápnutí činila bolest.

Chřestýš kousne anebo uštkne?

Chřestýši většinou kousnou a uštknou současně. Zmije jsou o něco „laskavější“, ty nejdříve kousnou. Varují kousnutím a až v případě, kdy útok trvá, pustí jed.

Nevíme, zda to byl chřestýš, ale zajímalo by mě, zda se chřestýši chovají v Česku běžně v zajetí. Je to chovateli oblíbený druh hada?

Chová se celkem běžně. Správně by neměl.

Jak to myslíte?

Nepodporuji to, aby lidé chovali doma takto nebezpečná zvířata. A to mají doma ještě mnohem nebezpečnější.

Například?

Znám lidi, kteří mají pavouky, kteří jsou tak jedovatí, že usmrtí každého, koho by kousli. Vím o lidech, kteří mají štíry. Stejně jako pavouci mohou utéct poměrně snadno a některé druhy štírů jsou tak jedovatí, že jejich bodnutí se nepřežívá.

Chovat nebezpečné hady může člověk, který je plnoletý a vlastní povolení chovu nebezpečných druhů zvířat. Chov těchto zvířat by neměl být povolen?

Ne. Je to zbraň. Neřízená zbraň. Chřestýš nechce ublížit, ale co má dělat, když jemu ublíženo nebo ho někdo vyděsí? Následky mohou být fatální. Neschvaluji to.

Sám jste choval zmije?

Ano, ale troufnu si říci, že jim trochu rozumím. I přesto, když jsem měl malé děti, zmije šla pryč z domu.