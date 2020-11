Obnova interiérů kostela svatého Michala začala už v roce 2017, kdy tam nastoupil tým restaurátorů.

Přibližně rok pracovali na západní kopuli, později se přesunuli do východní kopule. Nejvíce času, téměř dva roky, strávili pracemi v nejvyšší, centrální kopuli, která je vysoká 41 metrů.

„Nejdříve jsme museli všechno důkladně vyčistit, protože uvnitř kostela nestálo lešení po celé dvacáté století. Na štukové výzdobě byly až půlcentimetrové nánosy letitého prachu. U figurálních obrazů nás zaměstnávaly přemalby. Část jsme museli odstranit, někde jsme je museli ponechat, byla tam také spousta retušování,“ popsal vedoucí restaurátor Filip Menzel.

Lešení naposledy před 120 lety

Lešení bylo v kostele svatého Michala naposledy postaveno při generální opravě v letech 1895 až 1898. Restaurátoři tak obnovovali zašlé interiéry po dlouhých 120 letech. Štuky čistili za pomocí štětců, prach z nich odsávali vysavačem. Pracná a náročná byla také očista maleb a detailních prvků.

„Byl to velmi zdlouhavý proces. Některé původně zlacené detaily byly za více než století bohužel už tak černé, že tam zlato ani nebylo vidět. Používali jsme vatové tyčinky, které jsme namáčeli do vody s obsahem saponátů. Doslova se nám to pak rozsvítilo pod rukama, výsledek naší práce byl krásně vidět,“ vzpomněl vedoucí týmu více než desítky restaurátorů.

Práce podle něj probíhaly v uplynulých čtyřech letech prakticky celoročně. Jen po dobu několika týdnů byla s ohledem na velmi chladné počasí zimní pauza, kdy nebylo možné na obnově interiérů pokračovat.

Jednoduchá nebyla ani stavba lešení, protože pod podlahou kostela jsou krypty a hrozilo, že se podlaha může pod vahou až čtyřicet metrů vysoké kovové konstrukce propadnout.

„Nejdříve se musel postavit základový rošt z traverz, který rovnoměrně rozložil váhu lešení. Dalším problémem byl také atypický tvar kopulí, ale i s tím se lešenářům nakonec podařilo zdárně vypořádat. Restaurátorské práce už máme kompletně hotové,“ dodal Filip Menzel s tím, že lešení bude z nejvyšší kopule odstraněno během několika dnů.

Chrám sv. Michala v Olomouci



Zdroj: Deník / Jiří Kopáč



- je považován za první kopulovitou stavbu severoitalského typu na Moravě

- dominikáni začali kostel budovat v roce 1676

- dokončen a posvěcen byl v květnu 1707

- stavitelem byl císařský architekt Giovanni Pietro Tencalla, který je také autorem baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

- stavbu nedokončil, pokračoval v ní italský architekt Domenico Martinelli

- císař Josef II. dvorským dekretem z roku 1784 klášter dominikánů zrušil a aby byl kostel zachráněn, stal se farním kostelem

- z kláštera se stala fara a kněžský seminář, který olomoučtí arcibiskupové ve dvou stavebních etapách rozšířili do mohutného komplexu dnešní podoby

- je specifický třemi kopulemi v ose kostela

- kostel je dlouhý 60 metrů a široký 20 metrů

- od dlažby až po strop prostřední kopule je vysoký 41,2 metru