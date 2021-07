Chodník do fakultky z Brněnské ulice zavře oprava

Od pondělí se pěší nedostanou do olomoucké fakultní nemocnice po frekventovaném chodníku vedoucím od tramvajových a autobusových zastávek v Brněnské ulici. Rozbitý úsek od podchodu směrem do areálu nemocnice zavře oprava, a to až do 29. srpna.

Chodník od tramvajových zastávek v Brněnské ulici do areálu Fakultní nemocnice Olomouc zavře oprava, 16. července 2021. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Od 19. července do 29. srpna bude v rámci akce „Parkoviště v areálu FN Olomouc" rekonstruován chodník vedoucí z ulice Brněnské do areálu FN Olomouc. Z tohoto důvodu bude tato hojně využívaná trasa pro pěší uzavřena," upozornil mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. Vstup do areálu FN Olomouc z ulice Brněnské bude možný dvěma obchůznými trasami, a to přes vjezd na parkoviště P2 z ulice Vojanovy kolem Dětské kliniky a brankou pro pěší v oplocení FN Olomouc za plynárenskou stanicí kolem ubytovny Lotos a nové lékárny. „Za dočasné uzavření trasy pro pěší způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení," dodal Fritscher.