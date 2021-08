Chladnější počasí a déšť, tak vypadá konec prázdnin

Teploty do 20 stupňů Celsia a déšť. Počasí do konce prázdnin nebude lákat k vodě. Povládne spíše jeho chladnější ráz, a ten se nezmění do konce září, jak vyplývá z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Ve středu se do střední Evropy přechodně rozšíří hřeben vyššího tlaku vzduchu od západu. Ve čtvrtek postoupí z Baltského moře nad Polsko tlaková níže. S ní spojený frontální systém ovlivní i naše území. Za ním k nám začne proudit vlhký a chladnější vzduch od severozápadu," vysvětlil Václav Smolka z ostravského regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ. V Olomouckém kraji bude ještě ve středu skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno. Nejnižší noční teploty spadnou na 10 až 6 stupňů. Přes den bude 16 až 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek už dorazí více oblačnosti a na většině území Olomouckého kraje lze očekávat občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty budou podobné jako ve středu. „V pátek bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia," sdělil meteorolog. Od neděle do konce prázdnin avizuje předpověď pro Česko opět oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 7 a přes den se dostane rtuť teploměru maximálně k 21 stupňům Celsia. Chladnější ráz počasí očekává ČHMÚ i na začátku září. „Později se teploty začnou zvyšovat a v třetím předpovědním týdnu (od 6. do 12. září) se dostanou na hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu," informoval v pondělí ČHMÚ v měsíčním výhledu počasí. Závěr předpovědního období, do konce druhé zářijové dekády, by měl být podle výhledu teplotně průměrný až podprůměrný. „Předpokládáme, že období od 23. srpna do 19. září bude na našem území jako celek teplotně podprůměrné," sdělil ČHMÚ. Z hlediska celkového množství srážek by mělo být období jako celek průměrné.