Na Olomoucku se k iniciativě Chcípl PES, která kritizuje uzavření hospod a na dnešek zorganizovala protestní akci, připojila zhruba desítka provozoven. V některých museli zasáhnout policisté.

V rebelující restauraci U Ervina v Hlubočkách opakovaně.

VIDEO: Zásah policie v restauraci U Ervína v Hlubočkách, 23. ledna 2021

Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Nemám co do huby, ať mě klidně zabásnou

„Už nemám co do huby. To jsem jim řekl. Ať mě klidně zabásnou,“ rozčiloval se provozovatel podniku U Ervina Radovan Hořín.

„Musím vydělat minimálně šedesát tisíc měsíčně, abych zaplatil všechny složenky. Jiný příjem než hospodu s manželkou nemáme. Jsme na dně,“ prohlásil.

Na stole uprostřed lokálu ležely rozložené petiční archy. Na to, že je v restauraci zřízené petiční místo a lidé mohou vstoupit dovnitř, upozorňovala kolemjdoucí cedule přede dveřmi.

„Ano, jsme petiční místo. Právně je to zcela v pořádku. Ti lidé tady? Přišli podepsat petici. Podívejte se,“ ukazoval desítky podpisů.

Neuplynulo ani deset minut a u restaurace U Ervina zastavilo několik policejních aut.

„Šestnáct policistů. Opět jsem jim vysvětlil, že má situace je zoufalá a co dělám, je čin zoufalého člověka, který nemá jinou možnost. Dají mě k přestupkovému řízení. Pak přijeli ještě jednou a obávám se, že ne naposledy,“ sdělil Hořín.

Kolemjdoucí s jednáním nesouhlasili

Příjezd policie sledovali kolemjdoucí a cestující, kteří na zastávce naproti hospody čekali na vlak. Většina jednání hostinského neschvalovala.

„Má mít zavřeno, jako všichni. Když kašle na zákazy, ať dostane pokutu,“ hodnotila zhruba čtyřicátnice, jejíž syn nahlas počítal policisty, kteří vcházeli do hospody.

Restaurace U Macků na Svatém Kopečku byla v provozu od 11. hodiny, kdy mohli návštěvníci vstoupit dovnitř a u stolu poobědvat.

„Dal jsem si játra s bramborem a pivko. Martinovi jsem podepsal petici. Podporuji ho,“ hodnotil rebelii hostinského pan Jan z Lošova, když odcházel z podniku.

V zadní místnosti oddělené od hlavního lokálu v tu chvíli seděla zhruba desítka hostů. Většina si vychutnávala točené pivo.

„Přijeli jsme z Olomouce na kole, abychom si dali pár piv. Je to naše volba. Hostinského podporujeme,“ reagovali dva spokojení vyznavači zlatavého moku.

Provozovatel restaurace otevřel i druhý svatokopecký podnik, hostinec U Maci u olomoucké zoo.

„Mám tady druhé petiční místo. Hospodu naplnili lidé do třiceti procent. Dole (U Macků) bylo doteď tak dvacet lidí,“ sdělil Deníku zhruba dvě hodiny po poledni Martin Macek, jehož restaurace byly zavřené od 18. prosince.

Je přesvědčen, že hospody mají být v provozu, který bude zohledňovat hygienická opatření.

„Meleme už všichni z posledního. Restaurace jsou zavřené a počty nakažených stejně stoupaly. Supermarkety přitom mohou být plné,“ poukazoval vzdorující hostinský.

Protest a petice

„Tržby z výdejního okénka nám zdaleka nepokryjí provozní náklady. Kompenzace nečerpám. Nic od státu nechci. Co tady předvádí, to je hrůza,“ zlobil se.

Během odpoledne Martin Macek provoz obou podniků opět omezil pouze na výdejní okénko.

„Byla tady policie. Vnitřní prostory jsou uzavřeny. Protest a petice, vše nadále trvá,“ prohlásil k večeru hostinský.

Organizátoři sobotního celostátního protestu hájili otevření podniků tím, že založili politické hnutí a restaurace jsou jeho buňkami. Podle jejich výkladu se na ně nařízení tím pádem nevztahují.

To odmítl ministr vnitra Jan Hamáček. Protest odsoudil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Rebelujícím podnikům hrozí, že přijdou o některé kompenzace.

Vláda jako součást opatření proti šíření nákazy novým koronavirem uzavřela restaurace už loni na jaře při první vlně Covid-19, ke stejnému kroku sáhla v polovině října, kdy epidemická situace opět eskalovala.

S výjimkou krátkého období před vánočními svátky trvá uzavírka dodnes. Zařízení mohou fungovat pouze přes výdejní okénko či rozvoz.