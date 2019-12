Chcete ohňostroj a v kolik? V Dubu udělali anketu

Do okamžiku, kdy se změní letopočet, zbývají hodiny. „Zlatý hřeb“ veřejných oslav však byl na řadě míst republiky velkým tématem už před půl rokem, a to nejen v hlavním městě. Například v mnohonásobně menším Dubu nad Moravou, kde názor na novoroční ohňostroj rozděloval městys. Jeho vedení se proto rozhodlo uspořádat anketu. V ní si místní řekli, kdy by se měla světelná show konat, případně jestli vůbec.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech