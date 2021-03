V Uničově jsme dnes začali a lidé mají zájem. Přicházeli zejména senioři a lidé, kteří potřebují test a potvrzení o výsledku do zaměstnání,“ sdělila v úterý odpoledne Deníku vrchní sestra Charity Dana Vyhlídalová.

Zdravotníci Charity provádějí vyšetření běžným způsobem ze sliznice nosu. „Budeme testovat veřejnost antigenními testy každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin,“ informovala Vyhlídalová.

Termín si musejí zájemci předem zarezervovat na telefonním čísle 604 116 384, a to každé pondělí a středu od 9.00 do 15.00 hodin. „Pokud bude telefon nedostupný, znamená to, že kapacita je pro následující dny už vyčerpána,“ vysvětlila.

Ve Šternberku bude probíhat testování v sídle Charity v Opavské ulici každé pondělí v době od 13:00 do 15:00 hodin. Odstartuje příští pondělí 29. března. Podrobné informace budou k dispozici webu charity https://www.sternberk.charita.cz/ a na telefonním čísle 724 732 839.

Testování chystá Charita i v Litovli. V sídle ve Vítězné ulici by mělo začít v úterý 30. března. Rezervace přijímají na telefonním čísle 731 643 780 každé pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin. „První objednávky budou přijímány od pondělí. O výsledku provedeného testu bude vystaveno potvrzení,“ informovala Charita.