Sbírka odstartuje 30. září při slavnostním otevření půjčovny kompenzačních pomůcek a edukační místnosti pro pečující v olomoucké městské části Řepčín a potrvá až do konce října.

Pomůcky poslouží lidem z Olomoucka, kteří se obracejí na Charitu se žádostí o jejich půjčení.

Od začátku letošního roku už Charita zapůjčila 250 pomůcek, které pomohly 150 klientům z Olomoucka.

„Nejžádanější jsou polohovací lůžka, invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka a sedačky do vany. K zapůjčení máme také oxygenátory, koncentrátory kyslíku, které slouží pacientům k usnadnění dýchání. Vzhledem k velké poptávce nedokážeme vyhovět všem potřebným, to bychom prostřednictvím sbírky rádi změnili. Naším cílem je uspokojit co největší množství zájemců, kteří se na nás obracejí,“ vysvětlila vedoucí Střediska pečovatelské služby Charity Olomouc Jarmila Pachtová.

Dárci, kteří chtějí do půjčovny věnovat již nepotřebnou kompenzační pomůcku se mohou obrátit na telefonní číslo 736 765 139 nebo na e-mail renata.vidrasova@olomouc.charita.cz.

Je také možné přispět finančně například na pojízdné polohovací pečovatelské křeslo, které přijde na téměř 30 tisíc korun a je nyní pro Charitu jednou z priorit. Libovolný příspěvek lze zaslat na účet číslo 115-1405220217, variabilní symbol 5701.