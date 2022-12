VIDEO: Cesta na Litovel je volná. Otevřel i úsek na Červenku

Bezmála půl roku museli řidiči na cestě z Olomouce do Litovle a dále do Uničova zdolávat objížďky kvůli probíhající rekonstrukci silnice II/449. Nebylo to bez nervů. Od úterý je volno jak směrem na Červenku, tak po „staré“ silnici mezi Unčovicemi a Litovlí.

Mezi Unčovicemi a Litovlí bez omezení. Silnice II/449 je po opravách opět průjezdná, 13. prosince 2022 | Video: Daniela Tauberová