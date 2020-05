V Male Dubě tráví Hegerovi několik týdnů každé jaro i podzim. Jakmile polevila mimořádná opatření a vlády obou zemí otevřely hranice, Ivo s manželkou a potomky autem zamířil z Olomouce do malebné rybářské vesničky. Letos si jejich přítomnosti všimla i tamní média, která na základě reportáže České televize hojně informují o návštěvě z Česka. „Strach z našeho příjezdu jsem u místních nezaznamenal. Chorvaté mají spíše obavy, že turisté nepřijedou,“ hlásil Deníku z Makarské riviéry otec dvou synů.

Rakouskem a Slovinskem bez zastavení

Cesta i s přestávkami Olomoučanům zabrala necelých 12 hodin, tedy přibližně stejnou dobu jako obvykle. Její průběh se však vymykal standardům.

Pro průjezd Rakouskem a Slovinskem jim nestačil jen občanský průkaz. Výjimečně potřebovali i formulář se svými jmény, čísly dokladů, cílem jízdy a prohlášením, že těmito zeměmi projedou bez zastavení. Žádná z nich totiž zatím turistům vstup na své území nepovoluje.

„Chce to mít v nádrži dost paliva a připravit se na zhruba čtyři hodiny jízdy bez pauzy na toaletu,“ prozradil Olomouckému deníku Ivo.

Přestávky si tak mohli dovolit až v Chorvatsku.

Důležité potvrzení o rezervaci

Majitelům apartmánu, za kterými se tak rádi vracejí, stačilo upřesnit termín ubytování. Ten se kvůli koronaviru posunul ze začátku měsíce na 14. května. Mimo hlavní turistickou sezonu žádný problém. Potvrzení o rezervaci však hrálo důležitou roli na hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem.

„Policisté ho ověřovali u majitelky apartmánu. Teprve po jejím potvrzení, že s námi počítá, nás pustili do země,“ popsal Heger.

Zatímco kontrola na hranicích z Česka do Rakouska a z Rakouska do Slovinska trvala jen pět minut, tady proces zabral asi čtvrt hodiny.

Přípravy na turistickou sezonu v Chorvatsku jsou v plném proudu. Země je na cestovním ruchu závislá, výpadek celé sezony by pro mnohé znamenal likvidační ztráty. Na návštěvy cizinců se proto těší.

Měřit si teplotu, ale bez roušek

Obavy z tamního pobytu podle Hegerových nejsou na místě. V přepočtu na obyvatele má Chorvatsko méně nakažených koronavirem než Česká republika.

Nošení roušek není povinné, turisté však mají dodržovat dvoumetrové rozestupy a vyhýbat se větším skupinám osob. Navíc si prvních 14 dní musejí měřit teplotu.

Při plánování dovolené by Ivo Heger ostatním doporučil sledovat statistiky nákazy a vybrat si stát, kde už epidemii zvládli. Upozorňuje však na aktuální povinnost absolvovat po návratu do Česka testování na Covid-19 či následnou dvoutýdenní karanténu. „Věřím, že do našeho návratu i toto pravidlo padne.“

Česká vláda povolila za určitých podmínek překročit hranice už koncem dubna, chorvatská začala tolerovat přítomnost turistů později. Bez kontrol, testů a karantény by Češi mohli opět cestovat přes hranice od poloviny června. O přesném termínu jedná vláda s okolními státy.