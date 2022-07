„Ochutnali jsme tam tuto luštěninu poprvé před asi třemi lety. Bylo to neobvyklé, ale velmi návykové a moc nám to zachutnalo. Po návratu domů jsme si u nás chtěli tremoso také koupit, ale nikde jsme je nesehnali. Napadlo mě, že je sem budeme dovážet ze zahraničí. Martin ale přišel s nápadem, že bychom je mohli sami vyrábět. Za touto myšlenkou jsme si pak šli,“ vzpomněl jeden ze spoluzakladatelů firmy Jan Muž.

Společně s Martinem Pospíšilem se rozhodli, že budou produkovat České Tremoso z lupiny bílé, která vyrostla v tuzemsku a nebudou ji vozit z ciziny.

Nějakou dobu trvalo, než se podařilo sehnat dodavatele kvalitní české lupiny. Dalších několik měsíců pak zabralo experimentování se surovinou a hledání vhodného výrobního postupu.

„Trvalo nám asi půl roku, než jsme měli takzvaně vychytané čtyři různé druhy tremosa. V Portugalsku se v barech obvykle nabízí jen ve slaném nálevu. My jsme přidali ještě další tři naše vlastní varianty. Vyrábíme je ve sladkokyselém nálevu, další je s přídavkem česneku a také chilli papriček. Proces přípravy je časově poměrně náročný. Než se lupina dostane do podoby, v jaké ji nabízíme, trvá to dva až tři dny,“ popsal Martin Pospíšil.

U Olomouce kvetou tisíce slunečnic na panenský olej, začalo to jako experiment

Nejzdravější luštěnina

Tremoso je podle něj nejen chutnou, ale i zdravou a výživově velmi cennou pochoutkou k různým nápojům a vhodnou součástí salátů a dalších pokrmů.

„Je to snad nejzdravější luštěnina vůbec. Obsahuje až osmatřicet procent bílkovin, spoustu vlákniny a zároveň má méně tuku než sója. V Portugalsku se podává lupina se silnější slupkou, kterou lidé před konzumací loupou. Tuzemská lupina má slupku tak jemnou a tenkou, že není důvod ji odstraňovat, protože obsahuje vlákninu. Kdo naše tremoso jednou ochutná, rád si je obvykle dá znovu,“ poznamenal Martin Pospíšil.

České Tremoso si už pomalu začíná získávat mezi spotřebiteli jméno. Producentům v květnu vyneslo také třetí místo v soutěži Podnikavá hlava za uvedení nové potraviny na trh. Ocenění oba spoluzakladatele startupu potěšilo.

V Olomouci otevírá nový market JIP, Lidl na Šibeníku finišuje

Sterilovanou a ochucenou lupinu vlastní výroby zákazníkům poprvé nabídli letos v březnu prostřednictvím svého internetového obchůdku.

„Lidé si naše tremoso mohou koupit v několika prodejnách zdravé výživy. Aktuálně je nabízíme rovněž zdejším restauracím a barům. Tady jsou restauratéři zatím zdrženlivější, ale například v Praze už do několika podniků dodáváme. Těšíme se na dobu, kdy Olomoučané budou moci lupinu ochutnat také v místních podnicích, určitě stojí za to ji k pivu či vínu vyzkoušet,“ dodal Jan Muž.