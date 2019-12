Cestujícím slíbily větší komfort a nasazení zmodernizovaných nízkopodlažních jednotek.

Dvě chce dopravce zprovoznit do konce ledna, aby následně mohly být nasazeny do provozu na Olomoucku, konkrétně na trati Olomouc – Drahanovice.

České dráhy vypsaly tendr podruhé. Do první soutěže na modernizaci starých motorových jednotek D6460 koupených z Německa se totiž žádný zájemce nepřihlásil.

Termín pro podání předběžných nabídek je v novém tendru stanoven na 6. února. Všechny použité jednotky požaduje dopravce zmodernizovat nejpozději do 19 měsíců.

Smlouva o veřejné drážní dopravě v Olomouckém kraji podle ČD přesné termíny nasazení jednotlivých jednotek nespecifikuje. Nepožaduje, aby modernizované klimatizované vlaky Stadler GTW jezdily od nového jízdního řádu či od 1. ledna 2020.

„Tato skutečnost je dána tím, že ČD musejí při zprovoznění jednotek postupovat podle platné legislativy, a nemohou zásadní skutečnosti související se zprovozněním jednotek ovlivnit,“ vysvětlovala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

„ČD přesto přislíbily zprovoznit první dvě jednotky do konce ledna 2020 tak, aby následně mohly být nasazeny do provozu,“ dodala.

Klimatizace, wifi, LCD

Nasazení prvních jednotek zprovozněných vlastními silami ČD se předpokládá v souboru Haná, konkrétně na Olomoucku na trati Olomouc – Drahanovice. Následně by měly modernizované stadlery vyjet na pravidelných spojích z Olomouce do Moravského Berouna a ze Šumperka do Hanušovic a Jeseníku.

Motorové soupravy, které původně sloužily u Deutsche Bahn, projdou opravou a celkovou modernizací interiéru. Ta zahrnuje zabudování nového audiovizuálního informačního systému, LCD monitory, Wi-Fi, elektrické zásuvky, GPS, ale také čalounění sedadel. Na klimatizované palubě nabídne jednotka přes sto míst k sezení.