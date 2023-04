V Olomouci sedm, mezi nimi pošta na Horním náměstí, v Litovli dvě, ve Šternberku jedna, stejně jako v Uničově. Česká pošta v pátek oznámila starostům měst na Olomoucku, které pobočky chce od 1. července uzavřít.

Pobočka České pošty na Horním náměstí v Olomouci | Foto: Deník/Daniela Tauberová

V Olomouci, kde nyní funguje celkem 14 poboček, má skončit polovina. Nejen v okrajových částech. Na seznamu figuruje také pošta na Horním náměstí.

Česká pošta chce uzavřít tyto pobočky na Olomoucku:



OLOMOUC



Náves Svobody 41 – Holice

Kyselovská 74 – Slavonín

Raisova 8 – Nemilany

Pavlovická 38 – Pavlovičky

Litovelská 1 – Nová Ulice

Hněvotínská 1 – u FN Olomouc

Horní náměstí 27



LITOVEL



Chudobín

Unčovice



ŚTERNBERK



Bojovníků za svobodu



UNIČOV



Střelice



Zdroj: Česká pošta

Historický dům pro zalepení rozpočtu?

„Je to přesně to, čeho jsem se obával: vezmeme pobočky z přičleněných okrajových městských částí, a ty budeme hendikepovat oproti tomu, že ve vedlejší vesnici pošta lidem a dostupná vzdálenost zůstane,“ reagoval primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

„Pokud jde o okrajové části, budeme se snažit zjistit, jak pobočky byly využívány, jak jsou pro lidi a pro tu strukturu lidí důležité. Jak se zajistí služba těm, kteří nedojdou další kilometr, dva, tři na další pobočku pošty,“ dodal.

Poštovní masakr v Olomouci zažehl emoce. V Šantovce bude narváno, zlobí se lidé

V případě pobočky na Horním náměstí by podle Žbánka měla Česká pošta jednoznačně sdělit, zda jde o to, aby prodala tento historický dům.

„A zalepila díry v rozpočtu. Tato pobočka je poměrně frekventovaná. Lidé si zde naopak stěžují, že není v některých časech otevřený dostatečný počet překážek. Zajímalo by mě, jakou formou chce Česká pošta tuto pobočku nahradit,“ poukazoval primátor.

Vůbec ne dobrá zpráva

V Litovli by měly být uzavřeny pobočky v místních částech Chudobín a Unčovice.

„Není to vůbec dobrá zpráva, zejména pro starší generaci. Navíc Chudobín je spádový ještě pro další obce,“ reagoval starosta Litovle Viktor Kohout.

„Bude nás kontaktovat zástupce České pošty. Uvidíme, zda najdeme nějaké možnosti cestou Poštou Partner. Ovšem v Unčovicích obchod není a nevíme, jakým způsobem funguje obchod v Chudobíně,“ zdůraznil.

Horizont v Bystrovanech dál chátrá. Vyrostou místo arboreta rodinné domy?

Uničov má přijít o poštovní úřad ve Střelicích, kam jezdí i lidé ze sousedních částí Benkov, Dětřichov a Renoty. Starosta bude situaci řešit se zástupci osadních výborů.

„Dalo se předpokládat, že tato pobočka bude jednou z těch, které se budou rušit. Uděláme vše proto, aby občané v těchto částech pocítili ztrátu co nejméně,“ reagoval Radek Vincour.

„Chci věřit tomu, že služebnost v Uničově bude navýšena,“ dodal.

Další pošty navržené ke zrušení v Olomouckém kraji



PROSTĚJOV

Dolní 6

Vrahovická 83

Sladkovského 1

Plumlovská 4126



PŘEROV

Tyršova 1

Trávník 29



ŠUMPERK

Jesenická 61

Temenická 91

Jesenická 4



Zdroj Česká pošta

Přehodnocení? Spíš výjimečné případy

Česká pošta v dopise adresovaném starostům ujišťuje, že se po transformaci nezhorší dostupnost a kvalita poštovních služeb pro občany.

„Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopny zajistit tento standard,“ napsal jim pověřený zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán.

„Klient navštíví poštu v průměru 1,5krát měsíčně a vyřízení jedné transakce trvá v průměru dvě minuty. Naše kapacity pro jednoho klienta budou více než dostatečné,“ ubezpečuje starosty.

Česká pošta v pátek informovala, že v pondělí detailně popíše, jak výběr rušených poboček probíhal. Podle ministra vnitra Víta Rakušana je vládla připravena nařízení, jež České poště rušení poboček umožní, schválit co nejdříve.

„Předpokládám, že k tomu dojde příští týden,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne na Twitteru.

Česká pošta bude jednat s každým starostou města, kde se bude pobočka rušit. Pokud narazí na okolnosti, které při rozhodování a uzavření pobočky nebyly známé, může ještě rozhodnutí přehodnotit, například pokud město má v nějakém území rozsáhlé rozvojové plány. Podle Rakušana ale půjde spíše o výjimečné případy.

V souvislosti se snižováním počtu poboček o 300 na 2900 rozdá Česká pošta v republice výpovědi zhruba šestnácti stům zaměstnanců. Další z předpokládaných 2269 rušených míst jsou podle pošty neobsazená.

Podnik chce lidem nabízet rekvalifikace nebo jiná místa. Úspory na mzdách a provozu pošt budou v řádu jednotek miliard korun.

"Dozvíme se to jako poslední"

Například zaměstnanci pošty na Horním náměstí, které Olomoucký deník oslovil ve středu, neměli o záměru tušení. Byly na nich znát nervozita a obavy.

„Nevíme vůbec nic. Dozvíme se to jako poslední,“ reagovaly pracovnice. „Otázkou je, jak by to bylo s případným prodejem budovy, aby byl zájemce,“ dodaly.

Rušením poboček chce Česká pošta snížit ztrátu, která za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Poště by bez úspor hrozila insolvence.

Volné objekty chce nabídnout k prodeji, pokud pro ně nenajde vhodné využití. Jednat chce s městy.

Pokud nebude zájem, šly by nemovitosti do elektronické aukce a získal by je zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou.

Odbory: Nesouhlasíme s propouštěním

Poštovní odbory s hromadným propouštěním nesouhlasí. Za poslední čtyři roky podle nich bylo zrušeno více než 7000 pracovních pozic.

„Co se chystá, není nová situace. My však nesouhlasíme s rušením pracovních pozic, hlavně v tom nevidíme ten naplněný účel ve smyslu schopnosti České počty dále ekonomicky fungovat,“ reagovala minulý týden pro Olomoucký deník Jindřiška Budweiserová z Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb.

„Všechny změny, které proběhly od roku 2018 sice přinesly úsporu jedné miliardy korun na straně nákladů na základní poštovní služby, ale ekonomická situace podniku se pořád zhoršuje a zhoršuje,“ poukázala.