Česká pošta v úterý 16. května odpoledne zveřejnila finální seznam poboček, které zruší k 30. červnu. Je na něm pošta Olomouc 8 na Horním náměstí a dalších šest poboček v krajském městě, stejně tak dvě ze tří v Litovli a po jedné ve Šternberku a Uničově.

Pošta na Horním náměstí v Olomouci má zavřít k 1. červenci. | Video: Tauberová Daniela

Starostové se zástupci státního podniku vyjednávali, předkládali argumenty, avšak neuspěli.

Vedení Olomouce s rušením poboček nesouhlasí. Usilovalo o zachování úřadoven na Horním náměstí a v Holici, protože jejich zrušením dojde ke zhoršení dostupnosti poštovních služeb pro občany.

V případě pošty Olomouc 8 na Horním náměstí již před několika týdny požádala radnice ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o převedení budovy na město. Odpověď stále nemá. „Nekomunikují s městem. Minulý týden jsem ještě intervenoval u zástupců ministerstva vnitra, aby se co nejdříve svolala společná schůzka, kde bychom jim vysvětlili naše představy. Komunikace trvale selhává,“ uvedl v úterý primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Již dříve poukázal na to, že pobočka na Horním náměstí je občany hodně využívaná a má také bezbariérový přístup. Olomouc má podle Žbánka po zrušení této pobočky, kdy by pošta následně nabízela palác k prodeji, zájem o nemovitost.

V úvahu by připadal její bezúplatný převod. Do budovy by magistrát mohl přestěhovat úředníky zajišťující dopravně správní agendu. Ta sídlí v objektu ve Vejdovského ulici, který má magistrát opustit k 31. prosinci. Ve stávajících prostorách pošty na Horním náměstí by podle radnice mohla působit pošta v Mariánské ulici, o jejímž zrušení Česká pošta neuvažuje, a dopravní agenda magistrátu.

S argumenty neuspěla ani Litovel, kde skončí pobočky v Unčovicích a Chudobíně. Od 1. července bude služby zajišťovat pošta ve Vítězné ulici, kam to mají obyvatelé Chudobína a Unčovic přes 5 kilometrů. Zrušeny budou také pobočky v Uničově-Střelicích a ve Šternberku v ulici Bojovníků za svobodu.

Města mohou využívat službu pošta Partner Plus, což ale znamená, že většinu nákladů by muselo táhnout město. Nejde o klasickou Poštu Partner, kde pobočku dotuje pošta. V případě Litovle byla projednána možnost zřízení pošty Partner Plus v místní části Chudobín.

Schvalovací proces modelu Plus pro obce ale ještě nebyl dokončen. „Uvidíme, jaké budou podmínky, ale pokud by to mělo být tak, že by město mělo všechno platit a možná ještě i poště, nevím jestli bychom do něčeho takového šli,“ reagoval starosta Litovle Viktor Kohout.

Pošta v rámci celé republiky souhlasila s výměnou 21 poboček za jiné, které se podle původního plánu rušit neměly. „Důvodem těchto změn bylo dodržení tří zásad České pošty, to jest splnění legislativních, ekonomických a klientských kritérií. Zároveň jsme vyšli vstříc v mantinelech těchto kritérií starostům, kteří na základě místní znalosti požadovali změny v seznamu svých rušených pošt,“ sdělil v úterý ke konečnému seznamu mluvčí státního podniku Matyáš Vitík.

Seznam rušených pošt na Olomoucku



OLOMOUC

Náves Svobody 41 – Holice

Kyselovská 74 – Slavonín

Raisova 8 – Nemilany

Pavlovická 38 – Pavlovičky

Litovelská 1 – Nová Ulice

Hněvotínská 1 – u FN Olomouc

Horní náměstí 27



LITOVEL

Chudobín

Unčovice



ŠTERNBERK

Bojovníků za svobodu 7



UNIČOV

Střelice



Zdroj: Česká pošta

Tři sta poboček v Česku bude uzavřeno k 30. červnu, kdy z provozních důvodů bude otevřeno jednu hodinu. „Během června budou na rušených pobočkách uvedeny informace o nástupnických poštách a o službách, které budou tyto pobočky poskytovat a v kterých časech.

Dále držitelé zákaznické karty České pošty dostanou informace o nastalých změnách, bude spuštěna speciální webová stránka se všemi novinkami a klienti rušených poboček dostanou do svých poštovních schránek informace o změnách, které se jich konkrétně dotýkají,“ informoval mluvčí.

Co bude s budovami?



Na nemovitosti v majetku České pošty bude vypracován znalecký posudek akreditovaným znalcem. Určí i cenu, za kterou bude objekt nabízen. „Následně vedení České pošty, případně její dozorčí rada schválí záměr prodeje. U určeného majetku je pak nutné schválení vyjmutí právě z určeného majetku státu Ministerstvem vnitra,“ popsal mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Záměr prodeje bude zveřejněn na portálu veřejné správy po dobu 30 dnů, kdy se mohou přihlásit oprávněné subjekty s žádostí o převod tohoto majetku.

„Česká pošta v tomto případě převede majetek za cenu obvyklou podle znaleckého posudku. Mezi okruh oprávněných subjektů nepatří obce, patří sem státní složky, organizace a státní podniky,“ vysvětlil Vitík.

Pokud o nemovitost neprojeví nikdo zájem, bude prodána v e-aukci. „Objekt získá zájemce s nejvyšší nabídkou. Česká pošta musí postupovat s péčí řádného hospodáře a majetek prodávat za maximální možnou cenu,“ uvedl mluvčí.

Samostatnou formou přímého prodeje je pak podle Vitíka prodej nemovitosti, kdy se kupující zaváže poskytovat služby Pošty Partner. „V tomto případě je prodej uskutečněn za cenu podle znaleckého posudku a nemovitost je zatížena věcným břemenem v rozsahu nutném pro zajištění poštovních služeb pro případ výpovědi smlouvy o provozování Pošty Partner,“ sdělil mluvčí státního podniku.