Během dvou minut se prostor postupně zaplnil klienty České pošty. Čekají, až na ně přijde řada. Může jich být ke dvaceti. Odbavování požadavků u přepážek jde velmi rychle. Otevřeny jsou celkem tři.

„Byla jsem zaplatit SIPO. Přišla jsem v 9.00 a byla jsem už desátá. Teď je 9.09, po deseti minutách mám vyřízeno. Dříve jsem chodila na Horní náměstí, co pobočku zavřeli, spadám sem. Co nadělám,“ líčila starší blondýna, když odcházela s orazítkovaným dokladem SIPO.

Ladova otvírá později

Na poště v Ladově ulici bylo o půl hodiny později ještě zavřeno. Na parkovišti stál zhruba šedesátník. Přijel na motorce a díval se na hodinky.

„Myslel jsem, že mají od devíti, že to prodloužili, když polovinu poboček zavřeli. Zajdu si na pumpu pro kafe,“ dodal muž otráveně.

Podle pracovnic pošty se tvoří fronty hlavně hned po otevření úřadoven.

„Nejhorší to bylo v pondělí. Lidé si museli chvilku počkat. Jeden pán mi hodil lístek, že na to nemá nervy. Už jsem ho přitom vyvolávala. Děláme, co můžeme,“ svěřila se ve středu jedné klientce pracovnice pobočky v Šantovce.

Právě na této poště došlo po uzavření sedmi úřadoven v Olomouci od 1. července k posílení provozu.

„V rámci celé republiky posílilo provoz na pobočkách 350 zaměstnanců ze zrušených pošt, v Olomouci byl provoz posílen na poště Olomouc 6,“ sdělil Olomouckému deníku mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Nejvytíženější dvojka a šestka

V prvních dnech se podle pošty fronty netvořily nikde.

„Situace může být ovlivněná dovolenými, ale celkově vzhledem k personálnímu posílení nástupnických pošt nenastávají výraznější komplikace,“ uvedl mluvčí.

Zvýšená návštěvnost na pobočkách bývá například během vyplácení důchodů nebo sociálních dávek.

„Během dne pak především po otevření pošty, kdy si lidé jsou vyřídit své poštovní záležitosti cestou do práce,“ potvrdil.

V rámci Olomouce jsou nejvytíženější pošty Olomouc 2 u hlavního nádraží a Olomouc 6 v OC Šantovka.

„Například na poště Olomouc 2 činí za celý letošní červenec průměrná doba čekání klientů 3:24 minuty,“ sdělil k situaci pobočky v Jeremenkově ulici.

Zájem města o Horní náměstí

V Olomouci od 1. července skončilo sedm ze čtrnácti poštovních poboček, včetně provozovny na Horním náměstí. O budovu na Horním náměstí má zájem město. Pokud by palác získalo, přemístilo by do něj dopravně správní agendy z Vejdovského. V omezené míře by pak na svoje náklady provozovalo poštovní službu.

Protože převod nebude možný bezúplatně, vedení města navrhlo řešení.

„Pokud by nám stát od tržní ceny odečetl náklady na zřízení úřednických míst pro 61 úředníků dopravně správních agend, což je podle metodiky ministerstva vnitra 60 milionů korun, zbytek ceny bychom i doplatili,“ popisoval již dříve primátor Miroslav Žbánek.

Město současně nabídlo, že by na svoje náklady provozovalo v budově na Horním náměstí v omezené podobě Poštu Partner Plus. Pošta by tak případně mohla ušetřit na nájmu, který platí na náměstí Republiky, a tamních provozních nákladech.

„Během relativně krátké doby, asi 10 let, by se vrátily i prostředky, které by nám nyní stát dal jako slevu na ceně nemovitosti,“ poukázal primátor.

V případě budovy pošty na Horním náměstí, zatím Česká pošta žádné kroky nepodnikla.

„Ve chvíli, kdy bude zpracován znalecký posudek a rozhodnuto o prodeji, bude Česká pošta o těchto krocích informovat také veřejnost,“ sdělil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.