Pětidenní festival v příštím týdnu otevře Červený kostel na třídě Svobody, který byl kvůli rekonstrukci dva a půl roku uzavřený. Návštěvníci se mohou těšit například na autorské čtení spisovatelky Aleny Mornštajnové, besedy, prohlídky interiérů, výstavu fotografií, koncerty i nedělní sousedskou slavnost.

Rekonstrukce a dostavba červeného kostela v Olomouci je ve finále, 2. května 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Červený kostel byl v posledních desítkách let pro veřejnost nepřístupný, sloužil jako sklad knih pro Vědeckou knihovnu Olomouc. Po náročné rekonstrukci se proměnil v moderní kulturněvzdělávací centrum určené pro širokou veřejnost.

Olomoucká Muzejní noc: videomapping, koncerty a spousta atraktivních taháků

Nová éra Červeného kostela začne ve středu 17. května v 10 hodin, kdy budou slavnostně spuštěny hodiny na hlavní věži. Do přednáškového sálu se téhož dne podívají lidé, kteří přijdou na setkání a autorské čtení s oblíbenou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.

Festival červeného kostela - PROGRAM



Středa 17. 5.

16.00 Alena Mornštajnová. Autorské čtení z knihy Les v domě



Čtvrtek 18. 5.

10.00 Zlatá velryba. O představivosti a psaní knih pro děti

14.00 S Radomírem Surmou o umění, restaurování…

15.30 Dech na strunách. Koncert Moniky Štreitové (flétna) a Pedra Rodriguese (kytara)

20.00 Setkání v Olomouci. Jindřich a Monika Štreitovi



Pátek 19. 5.

20.00–22.00 Muzejní noc – prohlídky Červeného kostela



Sobota 20. 5.

10.00–12.00 Workshop – barvy světla (pro děti od 3 do 14 let)

13.00–15.00 Workshop – barvy světla (od 12 let výše)

10.00–17.00 Komentované prohlídky Červeného kostela

18.00 Koncert smyčcového kvarteta Moravské filharmonie Olomouc



Neděle 21. 5.

10.00–17.00 Sousedská slavnost

19.00 Otisky – představení Divadla na cucky



Výstavy

Svět pohledem Jindřicha Štreita

Tři tváře červeného kostela

Projekty atelieru-r ve fotografiích





V dalších dnech jsou na programu koncerty, besedy, výstava fotografií, divadelní představení a workshopy.

„Například ve čtvrtek se uskuteční módní přehlídka návrhářky Šárky Ordošové, koncert Moniky Štreitové a beseda s Jindřichem Štreitem. V neděli proběhne Sousedská slavnost, kdy chceme vynahradit obyvatelům města určitou újmu, kterou jim způsobila rekonstrukce kostela,“ vyjmenovala některé z akcí ředitelka Vědecké knihovny Olomouc Iveta Ťulpíková.

Opravený kostel nabídne tři autorské výstavy. Dvě z nich, umístěné na ochozech, přiblíží historii kostela a projekty atelieru-r Miroslava Pospíšila.

Hlavní výstavní prostory jsou tentokrát vyhrazeny pro vybrané práce fotografa Jindřicha Štreita.

Festival se koná ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc a Moravskou filharmonií Olomouc.

Mimo oficiální program festivalu proběhne v pátek 19. května také národní zahájení Muzejní noci. Všechny akce jsou zdarma, pořadatelé doporučují rezervaci míst předem.

Podrobný program a registrace na akce je k dispozici ZDE.

Obnova Červeného kostela trvala přes dva roky a přišla na 170 milionů korun. Hejtmanství na rekonstrukci získalo dotaci 133 milionů korun od Evropské unie a ministerstva kultury.