Kdo nestihl nedávné prohlídky nově otevřeného Červeného kostela, má další příležitost. Během června zde proběhnou další a kromě nich také spousta zajímavých akcí pro veřejnost.

Znovuotevřený Červený kostel s moderní přístavbou byl obrovským tahákem v rámci Olomoucké muzejní noci 19. května 2023. Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Po pětidenním zahajovacím festivalu pokračuje Vědecká knihovna Olomouc (VKOL) v nabídce kulturních akcí pořádaných v Červeném kostele. Například v úterý 13. června představí harfistka Jana Janků v rámci přednášky spojené s koncertem Zpívající múzy italské skladatelky z období raného baroka.

Muzejní noc v Olomouci zlákala davy, Červený kostel byl v obležení

O den později se do knihovny vrátí cyklus vědeckých přednášek Science to Go, tentokrát na téma Fyzika piva a Věda ve filmech. V úterý 20. června se při besedě s P. Atanášem Leškovským, kaplanem na Svatém Kopečku, mohou zájemci vydat na Island, kde tento premonstrát působil několik let.

Program akcí v Červeném kostele ZDE

Olomouc (o)žije

Poprvé se Červený kostel stane jedním ze stanovišť populárního hudebního festivalu v ulicích hanácké metropole Olomouc (o)žije. Zastavit se a poslechnout si několik kapel bude možné v sobotu 24. června. Po celý červen pokračuje výstava fotografií Svět pohledem Jindřicha Štreita.

Červený kostel otevřel i s moderní dostavbou. Podívejte se dovnitř

Současné výstavy na chórech nazvané Tři tváře Červeného kostela a Atelier-r ve fotografiích pak vystřídají obrazy matematičky, fyzičky, výtvarnice a básnířky Jitky Brůnové Lachmann s názvem Proměny světla - kvantová fyzika v obrazech. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 21. června v 18 hodin v Červeném kostele.

Spolkla mě knihovna

Opomenuta není ani Galerie Biblio v hlavní budově VKOL, kde probíhá výstava pro děti s názvem Spolkla mě knihovna, která nabízí také pracovní listy pro školy.

Komentované prohlídky Červeného kostela budou probíhat v červnu a září o víkendech a svátcích, během letních prázdnin také ve všední dny.

Termíny prohlídek a přehled všech akcí je k dispozici na novém webu Červeného kostela. Všechny akce v rámci festivalu jsou zdarma, doporučuje se rezervace míst předem.