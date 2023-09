Komentovanými prohlídkami, koncerty, workshopy a novými výstavami o víkendu ožije Červený kostel v Olomouci, který se tak zapojí do akce Dny evropského dědictví. Návštěvníci se také budou moci občerstvit v nové kavárně, která zahájila provoz začátkem září.

Ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Ťulpíková zve na Dny evropského dědictví a do nové kavárny v červeném kostele | Video: Vránová Magda

Akce pro veřejnost budou v Červeném kostele probíhat v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky začínají v každou celou hodinu a v půl.

„V sobotu ve dvacet hodin proběhne slavnostní nasvícení kostela. Po celý víkend bude přístupná nová výstava Jana Jemelky a Otmara Olivy s názvem Dialog v umění. Speciálně u příležitosti Dnů evropského dědictví bude k vidění výstava z historických fondů knihovny. Prezentace nabídne šest rukopisných skic, na nichž popustil uzdu své fantazii proslulý architekt a urbanista Camillo Sitte,“ pozvala ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Ťulpíková.

Olomoučané si tak budou moci prohlédnout futurologicky vyhlížející a nikdy nerealizované vize, například architektovu představu o úpravách Horního náměstí nebo prostoru současné Galerie Šantovka.

„V sobotu a neděli nabídneme workshopy pro děti, kde si vyrobí deníčky ve tvaru Červeného kostela. Program zpestří také koncerty. V sobotu od 15.30 do 16 hodin a neděli od 16.30 do 17 hodin proběhnou ukázky hry na harmonium. V sobotu od 19 do 20 hodin je na programu koncert Davida Tučka,“ doplnila Iveta Ťulpíková.

Příjemnou novinkou pro návštěvníky je nová kavárna, která zahájila provoz začátkem září. Lidé mohou posedět u šálku kávy ve foyer Červeného kostela nebo v přilehlé zahradě.

„Kavárna má otevřeno po celou provozní dobu kostela. Nabízíme filtrovanou kávu a nápoje z espressa, ovocné limonády, sušenky, pečivo a zákusky z naší pekárny,“ vyjmenoval barista Vilém Novák z Traffic Coffee.

