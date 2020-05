Dům, ve kterém strávil Petr Bezruč posledních devatenáct let svého života prošel nákladnou rekonstrukcí.

"Domek byl v dezolátním stavu. Původně se zde nacházely domky dva. Jeden červený a druhý bílý. U bílého došlo k demolici a na jeho místě se nově nachází altán. Červený prošel komplexní rekonstrukcí," informoval náměstek hejtmana Petr Vrána.

"V přízemí je sezónní expozice Petra Bezruče. Je tam básníkův autentický pokoj, ve vitrínách osobní předměty a na tabulích data o jeho životě a díle," pokračoval Vrána.

Prioritou byla autentičnost

"Chtěli jsme sem dostat co nejvíce předmětů, které patřily Petru Bezručovi. První místnost je simulací básníkova obytného pokoje. Druhá místnost obsahuje deset panelů, na kterých je pojednání o životě a díle Petra Bezruče," přiblížila ředitelka prostějovského Muzea a galerie Soňa Provazová.

"Básníkovi se přezdívalo ´Starý ještěr´, proto jsme některé předměty situovali tak, aby ho to co nejvíce připomínalo. Cimrmanem jsme se ale neinspirovali. Čerpali jsme z dobových fotografií." doplnila s úsměvem.

Starosta věří ve slušnou návštěvnost

Dům Petra Bezruče ke Kostelci neodmyslitelně patří.

"K domku mám dobrý vztah. Jsem rodilý Kostelečák, bydleli jsme nedaleko, chodili jsme okolo něj. Jsem rád, že se k tomu Olomoucký kraj tak postavil a spravil ho," komentoval kostelecký starosta František Horák a dodal: "Myslím, že domek přiláká další turisty k návštěvě našeho města. Jsme takovou spojkou mezi Prostějovem a Čechami pod Kosířem. Pokud bude dobře označená trasa, návštěvnost by mohla být slušná."

Básník Petr Bezruč vlastním jménem Vladimír Vašek se narodil 15. září 1867 v Opavě. V Kostelci na Hané žil v letech 1939 až 1942 a následně od roku 1945 až do své smrti v roce 1958. Po Bezručově úmrtí věnovala majitelka Červeného domku Františka Trnková nemovitost státu. Od sedmdesátých let minulého století byla v obou domcích stálá muzejní expozice. V roce 2004 se stal majitelem obou domků Olomoucký kraj. V roce 2019 byla zahájena celková rekonstrukce.

"Komplexní rekonstrukce stála osm milionů korun a trvala přibližně dva roky," informoval krajský náměstek Petr Vrána.

Provozní doba?

Provoz Červeného domku bude pouze sezónní. Otevřeno bude od dubna do října.

"S výjimkou letních prázdnin bude otevřeno denně od úterý do pátku od 13 do 18 hodin. O víkendech od 10 do 18 hodin s hodinovou přestávkou mezi 13 a 14 hodinou. V červenci a srpnu bude otevřeno s výjimkou pondělí denně od 10 do 18 hodin," uzavírá Soňa Provazová.