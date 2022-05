Motorkářů se na úsek s řadou zatáček a kvalitním povrchem sjíždí ve volných dnech při pěkném počasí už několik let velké množství. Problémem bývá jejich rychlá a riskantní jízda.

Situace se podle místních příliš nemění.

„Jezdit tu letos začali, když byl první hezký den. Zvuk motorek hučí celým údolím, navíc je jejich jízda nebezpečná. Mám strach, i když přes Sedlo jedu autem. Nevím, kdy někoho srazím nebo kdy někdo srazí mě. Jsou lidé, kteří přes Červeňák o víkendech nejezdí vůbec,“ popsal Jan Šafařík, jehož rodina má v Koutech chatu.

Nad hlídkou závody

V úseku v kritických dnech hlídkují policisté. Jan Šafařík však byl v půli května svědkem situace, kdy hlídka na jesenické straně svačila ve voze zaparkovaném na polní cestě.

Na šumperské straně zase policisté posedávali s motorkáři na svodidlech a bavili se s nimi, zatímco jiní motorkáři na kopci „závodili“.

„Nechci policistům křivdit, tvrdit, že nedělají vůbec nic. Je možné, že když tam jsou, je klidnější den. Ale to, co jsem viděl, mě opravdu naštvalo. Motorkáři se před hlídkou otáčeli a nad ní závodili,“ řekl.

Policie podle mluvčí Marie Šafářové věnuje dění na Červenohorském sedle dlouhodobě zvýšenou pozornost. I letos během motorkářské sezony počítá se zvýšeným dohledem v rámci běžného výkonu služby i s mimořádnými bezpečnostními akcemi, zejména o víkendech.

Spuštění radaru? Příští rok

Počty přestupků v úseku silnice I/44 přes Červenohorské sedlo policie samostatně neeviduje.

„Nicméně v letošním roce jsme na ‚šumperské‘ straně Červenohorského sedla řešili jednu nehodu, respektive havárii motocyklisty, a to v neděli 15. května. Řidič motocyklu v jedné ze zatáček nezvládl svůj stroj a havaroval. Nehoda se obešla bez zranění,“ sdělila Marie Šafářová s tím, že žádnou stížnost na chování motocyklistů v dané lokalitě policisté letos zatím nezaznamenali.

Pomoci vyřešit situaci má úsekové měření rychlosti.

„Mě loni potěšila zpráva o instalaci radarů. Bylo by však třeba měřit na různých místech, aby se jen závody nepřesunuly o kus dál. Když pár motorkářů přijde o řidičák, řeknou si, že se tu měří. Pokud radar nebude v provozu do prázdnin, budu se na to oficiálně dotazovat,“ odpověděl Jan Šafařík na otázku, jak problém motorkářů řeší z pozice náměstka hejtmana.

Termín zprovoznění radaru však známý není.

„Probíhají přípravy a jednání před výběrem vhodné technologie. Spuštění předpokládáme v příštím roce,“ popsal Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.