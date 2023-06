Slavnostní předávání Cen města a ocenění Počin roku 2022 se ve čtvrtek 1. června večer uskutečnilo v prostorách olomouckého arcibiskupství. Mezi oceněnými je lékařský biofyzik Josef Pešák, lékař Libor Kvapil, výtvarnice Jana Krejčová, atletka Petra Kamínková, válečný veterán Alois Kadlčík a dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci.

Držitelé Cen města Olomouce a ocenění Počin roku | Foto: Zdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem, koláž: Deník

Josef Pešák

Cena města Olomouce v oblasti věda a výzkum

lékařský biofyzik, přední odborník na koktavost a řečové vady, vysokoškolský profesor Josef PešákZdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem

Josef Pešák se narodil 21. května 1942 a dětství prožil v Olomouci. Později se s rodiči přestěhoval do Ostravy a za vysokoškolským studiem odešel do Prahy na ČVUT. Dva roky po ukončení studia mu byla diagnostikována roztroušená skleróza, která jej provází celým životem.

Pracoval například v Meoptě Přerov, Tesle Litovel, na katedře jemné mechaniky a optiky a neurologické klinice ve výzkumném ústavu vyšší nervové činnosti.

S manželkou Evou má tři děti, syna Daniela a dcery Dagmar a Ditu. Byla to právě Dita, kdo určil další pracovní dráhu pana profesora. Narodila se totiž s perforovanou dutinou ústní a nosní a bez zákroku se nemohla učit mluvit. Pan profesor, který do té doby tíhl k technice, se díky tomu přiklonil k akustice a postupně se dostal do Školy pro vadně mluvící na Svatém Kopečku a začal se plně věnovat řečovým vadám.

Při vyšetřování a testování malých pacientů přišel na to, že koktavé děti mají sníženou specifickou vodivost v plicích. Své výsledky začal publikovat kolem roku 1998. O svých poznatcích přednášel na různých sympoziích, ne vždy se ale setkal s pochopením a přijetím.

V roce 1994 byl přijat do Newyorské akademie věd. Získal Maltézský kříž za přínos lidstvu, zlatou medaili za zásluhy o rozvoj UPOL, Cenu zdraví, Zlatou medaili rektora UPOL a další ocenění. Během let se o práci profesora Pešáka dozvěděli rodiče dětí, kteří potřebovali s koktavostí pomoci a jezdí k němu domů pro rady. Přijal již kolem čtyř stovek dětí z celé republiky. Dodnes mu dělá upřímnou radost, když může pomoci s odstraněním handicapu a získat dětem ztracené sebevědomí. Největší odměnou jsou pozitivní ohlasy rodičů a dětí, kteří díky němu obtíže překonaly.

Libor Kvapil

Cena města Olomouce za společenský přínos městu

lékař, skaut, nositel Řádu stříbrného vlka Libor KvapilZdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem

Libor Kvapil se narodil 27. listopadu 1936 v Olomouci. Školní docházku zahájil ještě za války. Později nastoupil na gymnázium a v roce 1955 maturoval. Promoval roku 1961 a dva roky poté se oženil s Ivanou Burianovou. Do obnoveného skauta vstoupil v devíti letech. Český skauting byl v minulosti z ideologických důvodů opakovaně zakazován totalitními režimy. V roce 1940 nacisty a v letech 1950 a 1970 komunisty.

Libor Kvapil navzdory všemu vždy byl a stále je skautem, skauting se mu stal způsobem života. Dle jeho slov hnutí člověku určí vnímání světa, pořadí hodnot, volbu přátel a ovlivní jeho chování nejen na schůzkách, ale i v běžném životě. Mezi skauty je známý pod přezdívkou Sir.

Od roku 1989 byl hlavní postavou olomouckého zdravotnického kurzu, který sloužil pro skautské zdravotnické vzdělávání celého kraje. Od roku 1991 patří ke stálým instruktorům Jesenické lesní školy. Za celoživotní zásluhy ve skautu mu byl udělen Řád stříbrného vlka, nejvyšší vyznamenání české skautské organizace Junák – český skaut pro muže.

Po revoluci působil jako praktický lékař na olomoucké poliklinice, přes dvacet let vedl výuku praktického lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci a byl také školitelem postgraduální přípravy k atestaci oboru praktické lékařství. V roce 2006 obdržel zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UPOL a druhou, pamětní, získal v roce 2016.

Když v roce 2007 v 70 letech končil coby praktický lékař na olomoucké poliklinice a odcházel do důchodu, přišla prosba, zda by v rámci Charity Olomouc nechtěl otevřít první ordinaci pro lidi bez domova v Česku. Vzal to jako příležitost poskytnout zkušenosti lidem, kteří to potřebují a stal se průkopníkem praktického lékařství pro lidi bez domova. Dodnes pomáhá, kde je potřeba. Dosud je také externím členem Etické komise Fakultní nemocnice v Olomouci.

Petra Kamínková

Cena města Olomouce v oblasti sport

atletka, vytrvalostní běžkyně, mnohonásobná mistryně České republiky Petra KamínkováZdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem

Petra Kamínková, rozená Drajzajtlová, se narodila 19. ledna 1973 v Olomouci. Atletice se začala věnovat ve dvanácti letech. Roku 1991 odmaturovala na Střední průmyslové škole strojírenské v Olomouci, následně studovala na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, kvůli zranění musela studium přerušit.

V počátcích kariéry běhala střední tratě, od juniorské kategorie také tři tisíce metrů. Maraton běžela poprvé v roce 1994, když se vrátila k běhu po problémech s úponem v koleni. Postupně se z ní stala špičková vytrvalostní běžkyně.

Přes veškeré úspěchy, kterých od začátku v atletice dosahovala, potřebovala materiální zajištění. Od chvíle, kdy odešla ze školy, musela běhání kombinovat s prací. S manželem, Liborem Kamínkem, začali podnikat, nejprve obchodovali s čajem a od roku 2002 provozují na Svatém Kopečku penzion U Kameňa. Služby trenérů využívala pouze v začátcích a za studií, od té doby trénuje sama, což je poměrně unikátní.

Petra Kamínková získala přes 40 republikových titulů z různých vytrvaleckých tratí, v čemž se jí žádná česká běžkyně nevyrovná. Stala se mistryní České republiky na trati 1500 metrů, opakovaně vítězila na trati pět tisíc a deset tisíc metrů a také v půlmaratonu. Jedenáctkrát v řadě zvítězila v silničním běhu na deset kilometrů Běchovice – Praha.

Jediný cíl, kterého se sportovkyni bohužel z různých důvodů nepodařilo dosáhnout, byla kvalifikace na olympijské hry. Od roku 2010 se účastní maratonského závodu Mattoni ½ maraton Olomouc, zatím nevynechala jediný ročník. Stala se symbolem olomouckého závodu a přispěla k jeho všeobecné oblibě. Pro mnohé je Petra Kamínková velkou inspirací a její přínos pro propagaci běhu a sportu jako životního stylu je neocenitelný.

Jana Krejčová

Cena města Olomouce v oblasti kultura

výtvarnice Jana KrejčováZdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem

Narodila se 26. července 1946 v Bruntále, vzdělání získala v Olomouci na střední ekonomické škole. Poslední zaměstnání bylo na rektorátě Univerzity Palackého v Olomouci, kde měla v péči vydávání univerzitních sborníků a neperiodických publikací. Koncem roku 1987 zvolila práci takzvaně na volné noze a věnovala se reklamní a knižní grafice, ilustracím a tvorbě ex libris.

Grafické listy Jany Krejčové jsou zastoupeny ve sbírkách mnoha našich i světových galerií, muzeí a soukromých sběratelů. Po úmrtí manžela Petra Krejčího, prvního flétnisty Moravské filharmonie, tuto činnost omezila a více rozvíjela zájem o dějiny církevních objektů, který nakonec převážil nad výtvarnou tvorbou. Je matkou dvou synů a babičkou čtyř vnoučat.

V letech 1994 až 2006 předsedala olomouckému Klubu přátel výtvarného umění. Jana Krejčová je rovněž autorkou návrhů více než desítky úspěšných expozic, kterými se město či okres Olomouc prezentovaly na mezinárodních výstavách cestovního ruchu. V kryptě katedrály svatého Václava v roce 1995 připravila výstavu Jan Sarkander a paní Zdislava, v roce 2007 vytvořila výstavu k 750. výročí kostela svatého Mořice v Olomouci a o rok později expozici pro nově vzniklé Muzeum Matice svatokopecké.

Od roku 1987 se zabývá historií poutního, klášterního a farního kostela svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě na Libavé. Stála u počátku připomínky svaté Pavlíny, ochránkyně města Olomouce a spolupatronky olomoucké arcidiecéze.

Ve volebním období 2018 až 2022 pracovala jako členka Komise městské části Svatý Kopeček. Tehdy iniciovala a za pomoci příznivců a spolupracovníků uspořádala Italské dny, které proběhly v květnu 2019 na Svatém Kopečku a v Olomouci. Cílem bylo připomenout neznámou kapitolu z dějin první světové války. Akce byla nominována na Cenu města Olomouce za počin roku 2019.

Alois Kadlčík

Cena města Olomouce za společenský přínos městu

bývalý velitel a dlouholetý správce posádky Olomouc, plukovník generálního štábu ve výslužbě, válečný veterán Alois KadlčíkZdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem

Alois Kadlčík se narodil 12. září 1958 v Jeseníku a vyrůstal v obci Mikulovice. Je absolventem vojenského gymnázia v Opavě, Spojovací fakulty Vojenské vysoké technické školy v Liptovském Mikuláši, postgraduálního studia Kurzu generálního štábu Řízení obrany státu Univerzity Obrany v Brně a studia Sociální politiky a personálního řízení Juridika Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1981 byl vojákem z povolání, sloužil a bydlel s rodinou v posádkách Zábřeh, Valašské Meziříčí, Lipník nad Bečvou a Olomouc na Velitelství společných sil a Velitelství pozemních sil. V letech 2005 a 2006 působil jako Starší národní představitel ČR na velitelství KFOR v Kosovu.

Služební poměr ukončil v roce 2013, do roku 2022 pracoval jako občanský zaměstnanec na pozici vedoucí prvku posádkové podpory s kompetencemi správce posádky Posádkové správy Olomouc.

Je nositelem řady ocenění, například nejvyššího rezortního vojenského vyznamenání České republiky, Záslužného kříže ministra obrany České republiky, Medaile za službu v zahraničí Non-Articie 5 NATO Medal, ale i nositelem regionálních ocenění.

Alois Kadlčík bydlí s rodinou v Olomouci od roku 2003. Z pozice velitele posádky a zejména jako správce posádky Olomouc výrazně přispěl k rozvoji spolupráce posádky a města ve prospěch občanů, dětí a mládeže. Stál za organizací řady úspěšných akcí konaných pro olomouckou veřejnost, jako tradiční Mezinárodní festivaly vojenských hudeb v Olomouci, Slavnostní koncerty vojenských hudeb k Mezinárodnímu dni rodin, výchovné koncerty Vojenské hudby Olomouc pro děti mateřských a základních škol v Domě armády Olomouc, dny otevřených dveří olomouckých vojenských útvarů či populární vojenské dětské dny.

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého Olomouc

Počin roku 2022 Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého OlomoucZdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem

Dobrovolnické centrum vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice. Usiluje o zviditelnění dobrovolnictví nejen mezi studenty a členy akademické obce, ale i obecně ve veřejném prostoru.

Centrum realizuje nábor dobrovolníků z řad studentů a pracovníků UP, poskytuje odborné konzultace a pořádá workshopy, přednášky pro střední a vysoké školy. Prostřednictvím centra nabízí dobrovolnické příležitosti například Charita Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, Člověk v tísni, Dětský domov Prostějov nebo Tyflo Centrum Olomouc.

Centrum pružně zareagovalo na pandemii covidu-19 i ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Přijalo nabídku více než sedmi stovek dobrovolníků z řad studentů i zaměstnanců UP a jejich kapacity pak koordinovaně využilo podle aktuálních potřeb všech partnerů podílejících se na pomoci Ukrajině.

Na Krajském asistenčním centru v Olomouci se vystřídaly téměř čtyři stovky dobrovolníků z UP, kteří odpracovali desetitisíce hodin. Pomáhali s provozem, tlumočením, překlady či hlídáním dětí. Dobrovolnické centrum UP také koordinovalo pomoc přímo na univerzitní půdě, zřídilo kontaktní místo, e-mailovou adresu a telefonní linku pro členy akademické obce dotčené válkou na Ukrajině, domlouvalo osobní asistenci při hledání ubytování a získávání podpory univerzitních pracovišť, zprostředkovávalo právní a psychologickou pomoc ostatních univerzitních pracovišť. Centrum současně plnilo roli sběrného místa dětských hraček a pomůcek pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.

Zapojení dobrovolníků z UP pomohlo zvládnout první nečekaný nápor uprchlíků z Ukrajiny a překlenout období do vytvoření koordinovaného systému profesionální pomoci.